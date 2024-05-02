Türkiye\'nin İlk Tarım Fuarı Hasyurt Tarım Fuarı 8-10 Mayıs\'ta Açılıyor

Ekonomi

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan 'Hasyurt Tarım Fuarı', bu yıl 8-10 Mayıs tarihlerinde kapılarını açıyor. 27'nci kez gerçekleştirilecek fuar hakkında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Hasyurt Tarım Fuarı'mıza, bu yıl 100 civarında firmanın katılımı ile 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz, tüm üreticilerimizi ve misafirlerimizi 8 Mayıs'ta açılışını yapacağımız fuarımıza davet ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde bu yıl 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 27. Hasyurt Tarım Fuarı'nın basın tanıtımı, Antalya Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen ve Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya katıldı.

Tarım sektörü Finike'de bir araya gelecek

Açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hasyurt Tarım Fuarı'nın 2014 yılında 24'üncü kez düzenlenmesinin ardından, 7 yıl gerçekleştirilmediğini, 25'incisinin 2022'de yapıldığını aktardı. Böcek, "Geçen yıl 26'ncısını, şimdi de 8-10 mayıs tarihleri arasında 27'ncisini Antalya Büyükşehir Belediyemizin himayesinde Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenliyoruz. Tüm paydaşlarımızla beraber tarım sektörünü Finike'de tekrar bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldiği 2019 yılından itibaren, tarım sektöründe belediyenin yaptığı çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:

"Tarımın başkenti Antalya'mızda, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2019 yılından bu güne kadar, yerelden kalkınma projelerimiz ile çiftçinin, üreticinin her daim yanında olduk. Kapalı devre sulama sistemleri, ekipman destekleri, tohum fide fidan destekleri, sulama kooperatiflerine enerji desteği, akıllı tarım uygulamaları gibi birçok projemizle Türkiye'deki belediyelere öncü olduk. Planlı ve sürdürülebilir bir tarım için Antalya'mızın 19 ilçesinde üreticimizle, çiftçimizle işbirliği içerisinde çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Tarım sektöründeki paydaşların bir araya geldiği, tarımın kalkınmasına ivme kazandıran fuarlarımızdan biri olan Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı'na da bu nedenle önem veriyoruz."

Batı Antalya'da yılda 2,5 milyon ton yaş meyve ve sebze üretiliyor

Başkan Muhittin Böcek, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini kapsayan Batı Antalya bölgesinin, tüm Türkiye'nin yaş meyve sebze ihtiyacını karşıladığına dikkat çekerek, Antalya'nın ülkenin gıda deposu olduğunu dile getirdi.

Böcek, şu ifadelere yer verdi:

"Fuarın yapılacağı Finike ilçemizin yanı sıra Kumluca, Demre ve Kaş ilçelerinin de yer aldığı Batı Antalya kuşağında, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Batı Antalya bölgesinin ekonomik anlamda en büyük kaynağı olan tarım, bölgeye sağladığı istihdama ilave olarak, özellikle kış aylarında tüm Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir paya sahiptir. Örtü altında, bahçe ve açık alanda yapılan üretim çeşitliliğine bağlı olarak yılın 12 ayı devam eden, üretim ve yetiştiricilik yapılmaktadır. Yapılan üretimin sürekliliği bölge tarımının yılın 12 ayı dinamik kalmasını sağlamaktadır. Ülkemizin örtü altı tarımının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Antalya'mız, bitkisel üretim değeriyle 1'inci sırada yer almaktadır. 217 bin 326 kayıtlı çiftçimizle Antalya'mız, Türkiye'nin gıda deposu ve tarımının başkentidir."

50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Başkan Muhittin Böcek, her geçen yıl Hasyurt Tarım Fuarı'nın marka değerini geliştirdiklerine vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıl fuarda 87 firmanın bulunduğunu söyleyen Böcek, bu yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini dile getirdi. Böcek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Geçtiğimiz yıl Hasyurt Tarım Fuarı'mızda 87 firma yer almış ve 24 bin 352 ziyaretçi katılım sağlamıştı. Bu yıl ise 100 civarında firmanın katılımı ile 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Organize edeceğimiz bu büyük tarım buluşmasında sektörün tüm paydaşlarının yerlerini almalarını bekliyor, tüm üreticilerimizi ve misafirlerimizi 8 Mayıs'ta açılışını yapacağımız fuarımıza davet ediyorum."

Fuar, panellere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise Hasyurt Tarım Fuarı programını ve fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikleri aktardı.

Fuarın, tarım sektöründe her alandan katılımcıya geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri sergileme imkanı sunacağını kaydederek şu şekilde devam etti:

"Hasyurt Tarım Fuarı, tarım sektöründe iş birliklerini artırmak, yeni iş fırsatları oluşturmak ve sektördeki yenilikleri desteklemek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Yeni çeşitler, gübreler, sulama sistemleri ile makine ve ekipmanlar sergilenecek, alışveriş gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da fuar alanında panel ve etkinlikler düzenlenecek. Birinci gün, 8 Mayıs Çarşamba günü, saat 14.00'te Nasıl Bir Ekonomi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın moderatörlüğünde 'Söz Çiftçide Programı', 9 Mayıs Perşembe günü, saat 11.00'de BATEM 'Narenciye Yetiştiriciliği' paneli, saat 14.00'te ATB Basın Danışmanı Vahide Emel Yanık'ın moderatörlüğünde bölgedeki ziraat odası başkanlarının katılımıyla 'Batı Antalya Tarımı' paneli, 10 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de de Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel'in moderatörlüğünde 'TARIM-GES Uygulamaları' paneli düzenlenecek."

Finike Portakalı dalında kaldı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise bu yıl yurt içinden 20 binin üzerinde, yurt dışından da binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaretçiyi Finike'de ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Geyikçi, ayrıca coğrafi işaretli Finike portakalının bu yıl beklediği değeri göremediğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"İlçemiz dünyaca ünlü bir tarım ürünü olan Finike portakalının anavatanıdır. Bu sene çok değerli portakalımız hak ettiği karşılığı alamamış ve ne yazık ki dalında kalmıştır. Bu fuarda en önemli amaçlarımızdan biri de Finike portakalımızın hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamaktır. Bunun için fuarımızda üreticilerimizi yeni teknolojilerle buluşturarak, Finike portakalımızı katma değerli bir ürüne dönüşmesini sağlamak istiyoruz. Hasyurt Tarım Fuarı, bu anlamda ülkemizin dört bir yanından bu fuara katılan katılımcıların yanı sıra bölgemizdeki üreticiler için de çok önemli bir görevi üstlenmiş durumdadır." - ANTALYA