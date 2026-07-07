60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu - Son Dakika
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60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu
07.07.2026 10:17
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Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden Sir Hazır Giyim, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, dünya çapındaki birçok markaya üretim yapan ve 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan şirketin faaliyetlerini bu süreçte sürdürmesi bekleniyor. Sir Hazır Giyim, 2018'in ardından ikinci kez konkordato korumasına başvurdu.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve tekstil sektöründeki daralma, Türkiye'nin köklü hazır giyim üreticilerini de zorlamaya devam ediyor. İzmir merkezli faaliyet gösteren Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Başvuruyu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyada sunulan belgelerin İcra ve İflas Kanunu kapsamında yeterli olduğuna hükmederek şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile hukukçu Yaşar Can Göksoy'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYOR

1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan Sir Hazır Giyim, yıllar içinde Türkiye'nin önemli hazır giyim üreticileri arasında yer aldı.

İş insanı Birsen Bal'a ait olan şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Duran yönetiminde Gaziemir'deki yaklaşık 9 bin metrekarelik tesislerinde erkek ceket ve pantolon üretimi gerçekleştiriyor.

Firma; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver gibi uluslararası markaların yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi Türkiye'nin önde gelen markalarına da üretim yapıyor.

400'ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan şirket, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sir Hazır Giyim, 2024 yılında düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

İKİNCİ KEZ KONKORDATO SÜRECİNE GİRDİ

Konkordato talebi yalnızca Sir Hazır Giyim'i değil, bünyesinde faaliyet gösteren Kostüm Giyim şirketini de kapsıyor.

Şirket daha önce de 2018 yılında yaşanan ekonomik sıkışıklık nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuş, mali yapısını toparlayarak faaliyetlerini sürdürmüştü.

Artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve küresel talepteki yavaşlama nedeniyle ikinci kez konkordato korumasına başvuran şirket, geçici mühlet süresince üretimini sürdürerek mali yapısını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye, Ekonomi, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu - Son Dakika

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