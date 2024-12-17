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Maltepe Üniversitesi öncülüğünde sürdürülen "9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" 19-21 Aralık'ta İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yazarlar, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelecek.

Her yıl kapsamını genişleten festival, bu yıl da lise ve üniversite öğrencilerini, öğretmenleri, akademisyenleri, yazarları ve edebiyatseverleri buluşturuyor. Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ı "Dünya Roman Kahramanları Günü" olarak kutlayan festival, katılımcıları için şenlik havasında bir buluşma sunuyor.

Bu yıl ki festivalin ana teması "Sanatçı Roman Kahramanları" olarak belirlendi. Ancak katılımcı öğrenciler yalnızca bu tema ile sınırlı kalmayarak, kendi seçtikleri ve beğendikleri roman kahramanlarını da canlandırabilecek.

Etkinlikte yer alacak yazar ve akademisyenler, Sunay Akın, Oya Baydar, Murat Gülsoy, Fuat Sevimay, İbrahim Dizman, Şirvan Erciyes, Haluk Öner, Bahriye Çeri, Christina Zenginoğlu, Serhat Demirel, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, Fecri Polat, Elvan Kaya Aksarı, Mustafa Okumuş, Gökçe Gökçeer, Feyza Hepçilingirler, H. Esra Güney, Demet Ekmekçioğlu, Nazlı Deniz Güler, Aytül Akal olarak açıklandı.

Festivalde bu yıl 44 farklı okuldan yaklaşık 1500 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte katılım gösterecek. Öğrenciler, roman kahramanlarını kostüm ve aksesuarlarıyla canlandırarak sahnede kısa performanslar sergileyecek.

Festival etkinlikleri, Maltepe Üniversitesi Kampüsü (Marmara Eğitim Köyü), İçerenköy Penguen Kitabevi, ve Kartal Masal Müzesi gibi çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz ve herkese açık olacak.

Sincan'daki etkinlikte 270 öğrenci farklı roman kahramanlarını canlandıracak

2012'den beri Maltepe Üniversitesi'nin öncülüğünde sürdürülen bu ulusal festival, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara ilham vermeye devam ediyor. Bu yıl öne çıkan bir diğer etkinlik ise "Roman Kahramanları Festivali" olacak. Festival, 20 Aralık'ta Ankara ili Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek.

Bu etkinlikte 270 öğrenci farklı roman kahramanlarını canlandıracak. Festivalin sabah bölümünde Doç. Dr. Aslı Aytaç ve Doç. Dr. Emine Tuğcu, öğleden sonra ise Doç. Dr. Galip Çağ, katılımcılarla bir araya gelecek.