AB\'de Ortalama Çalışma Süresi 37,2 Yıl

AVRUPA İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerde bir kişinin ortalama 37,2 yıl çalıştığını açıkladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılında AB ülkelerinde 15 yaş ve üzeri bireylerin tahmini ortalama çalışma sürelerine dair verileri yayımladı. Verilere göre, AB ülkelerinde son 10 yılda ortalama çalışma süresi 2,4 yıl artış gösterdi. AB genelinde bir bireyin ortalama çalışma süresi 37,2 yıl olarak kaydedildi.

AB ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi Hollanda'da görülüyor. Hollanda'da bir kişi ortalama 43,8 yıl çalışıyor. Hollanda'yı, 43 yılla İsveç, 42,5 yılla Danimarka, 41,4 yılla Estonya, 40,4 yılla İrlanda, 40 yılla Almanya ve 39,8 yılla Finlandiya takip ediyor. AB ülkeleri arasında en kısa çalışma süresi ise Romanya'da 32,7 yıl, İtalya'da 32,8 yıl, Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan'da 34,8 yıl ve Belçika'da 35 yıl olarak ölçüldü.

AB'de erkekler için ortalama çalışma süresi 39,2 yıl olarak belirlendi. Erkekler Hollanda'da 45,7 yıl, Danimarka'da 44,2 yıl ve İsveç'te 44 yıl çalışırken, bu süre Romanya'da 35,9 yıl, Hırvatistan ve Bulgaristan'da 36 yıl olarak kaydedildi. Kadınlar için AB ortalaması 35 yıl çalışma süresi olarak hesaplandı. Kadınlar Estonya'da 42,2 yıl, İsveç'te 42 yıl ve Hollanda'da 41,8 yıl çalışırken, en kısa çalışma süreleri İtalya'da 28,2 yıl, Romanya'da 29,2 yıl ve Yunanistan'da 31,1 yıl olarak tespit edildi.

Eurostat, aynı dönemde Türkiye'deki ortalama çalışma süresini 30,2 yıl olarak açıkladı.