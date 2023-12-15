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AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda anlaştı - Son Dakika
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AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı. AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmek ve bunları tam ve etkili bir şekilde uygulamakta kararlı olduğu belirtildi.

AB, Rusya\'ya yönelik yeni yaptırımlarda anlaştı
15.12.2023 - 03:35,  Güncelleme: 03:36
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları devam ederken, zirve sonuç bildirisinin Rusya'ya yaptırımlarla ilgili bölümü, gazetecilerle paylaşıldı.

Bildiride, AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmek ve bunları tam ve etkili bir şekilde uygulamakta kararlı olduğu belirtildi.

"AB Konseyi, 12. yaptırım paketinin kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır" ifadesi kullanılan bildiride, savaşta Rusya'ya hiçbir ülkenin destek sağlamaması gerektiği kaydedildi.

12. yaptırım paketi, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyordu.

Henüz bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya'dan endüstriyel olmayan elmas ithalatının yasaklanmasını içeriyor.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın delinmemesi için buna hizmet sunan firmalara ek yükümlülükler getiren yaptırımlar, Rusya'nın hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürünler ithal etmesini engellemek için AB şirketlerine yeniden ihracat yasağı içeren sözleşmeleri zorunlu kılıyor.

Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyordu.

Ukrayna'nın savaş sponsoru şirketler listesinden Raiffeisen Bankası'nın çıkarılmasını isteyen Avusturya, söz konusu yaptırım paketine onay vermiyordu.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

Öte yandan AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün, tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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