AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye'ye 1 Milyar Avro Harekete Geçirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye'ye 1 Milyar Avro Harekete Geçirilecek

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, IPARD-III programının sunduğu imkanlardan bütün illerin yararlanmasını hedeflediklerini belirterek, Türkiye'ye 1 milyar avronun harekete geçirilmesi çalışmasında bulunduklarını ve desteklere devam edeceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise IPARD fonlarıyla bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verildiğini ve ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 93 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını ifade etti.

25.05.2024 13:30
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, IPARD-III programının sunduğu imkanlardan bütün illerin yararlanmasını çok uzun zamandır hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'ye 1 milyar avronun harekete geçirilmesi çalışmasında bulunduk. Bu desteklere devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti.

"Desteklere devam edeceğimizin sözünü veriyoruz"

Burada düzenlenen 'IPARD-III 81 İlde' programında konuşan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, IPARD-III programının sunduğu imkanlardan bütün illerin yararlanmasını çok uzun zamandır hedeflediklerini belirterek, "Ben daha sürdürülebilir, daha dirençli tarım ve gıda sektörünün oluşturulması suretiyle afet sonrası toparlanma döneminde IPARD-III'ün kırsal alanlarda çok önemli anahtar rol oynayacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği olarak depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren Türkiye halkının yanında olduk. Çok çeşitli araçlardan Türkiye'ye 1 milyar avronun harekete geçirilmesi çalışmasında bulunduk. Bu desteklere devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"IPARD depremden etkilenen bölgelerde fark oluşturacak"

Tarımın Çukurova bölgesi için öneminden bahseden Büyükelçi Landrut, "Hepimiz bu bölgede ve komşu illerde tarımın ne kadar önemli rol oynadığını biliyoruz. Bu bölge depremlerden çok ciddi zarar gördü ve toparlanma sürecinde büyük desteğe ihtiyaç duyuyor. Avrupa Birliği yeni IPARD programı aracılığıyla bu süreçte ortaya konulan ortak çabalara katkıda bulunmasında kararlıdır. IPARD'ın depremden etkilenen bölgelerde çok ciddi fark oluşturacağına inanıyorum. IPARD'ın tarımsal sektörde istihdam oluşturulmasında ne kadar önemli olduğunu bende birçok ilde görme imkanı buldum" diye konuştu.

"1.4 milyar avrodan fazla destek sağlandı"

Avrupa Birliği'nin IPARD programlarını desteklediğini vurgulayan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, daha sonra şunları söyledi:

"2011 yılından bu yana Avrupa Birliği IPARD programlarına 1.4 milyar avrodan fazla bir destek sağladı. Önemli sonuçlar elde edildi. Tarım gıda sektöründe ve kırsal çeşitlendirme alanlarında 25 binden fazla yatırım projesine destek verildi. 100 binden fazla istihdam sağlandı. Gençlere ve kadınlara bu program aracılığıyla ulaşılıyor. Gerçekten de bu yatırımların yüzde 20'si kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildi. Gençlere kırsal alanların ne kadar onlara cazip olduğunu her fırsatta vurgulamaya çalışıyorum. Bu çerçevede Türkiye'nin ulusal katkısı ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 1 milyar avronun üzerinde bir fonun aktarılmasını amaçlıyoruz. Ulusal katkının arttırılması yönünde ortaya konulan iradeden mutluluk duyuyoruz. IPARD desteğinden daha fazla çiftçinin sağlanması mümkün olacaktır."

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin bu çerçevede devam ettiği taktirde IPARD fonlarında lider olarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise IPARD ile bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verildiğini, bu hibeler ile ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 93 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve Büyükelçi Landrut birbirlerine hediye takdim etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Avrupa Birliği, Hibe Desteği, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye'ye 1 Milyar Avro Harekete Geçirilecek - Son Dakika

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