AB Ülkelerine İhracatta Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihracatın yüzde 50'den fazlasını AB ülkelerine yaptıklarını hatırlatarak, sanayicilerin Yeşil Dönüşüm başta olmak üzere Yalın Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik konularında hazırlık yapmaları gerektiğini ifade etti.

KAYSO Ekim Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2024 yılının sonuna doğru yaklaşırken sanayicilerin sıkıntılarının devam ettiğini ifade ederek, "Ülkemizde yüksek enflasyon devam etmekte, işletmelerimizde EYT ile başlayan ve maksimuma erişen nitelikli ve niteliksiz çalışan ihtiyacı temini her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu bağlamda kapasite kullanımları düşmüş, kişi başına verimlilik ülke genelinde azalmaya devam etmektedir" dedi.

Finansal zorlukların, iş davalarının, haksız haciz uygulamalarının ve zorunlu istihdamların sanayicileri yorduğuna dikkat çeken Özkaya, özellikle emek yoğun sektörlerin rekabet güçlerinin günden güne azaldığını söyledi. Enflasyondan kaynaklı yurt içi maliyet artışlarının dövizdeki kur artışını ikiye katladığını ifade eden Özkaya, "Önceleri dalgalı kur diye şikayet ettiğimiz konu, bugün dalgasız kura dönüşmüştür. Madem kurlar faiz baskısı altında enflasyon oranında artmıyor, o halde imalatçı ve ihracatçı firmalarımızın beyanname karşılığı getirdiği ihracat bedelleri herhangi bir şarta bağlanmadan, enflasyon ile kur farkı arasında oluşan oran ne ise bu fark ihracatçıya ödenmeli, ya da o fark kadar yüksekten kur bozulmalıdır" diye konuştu.

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, sanayiciler olarak devletimizin teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğü güçlü ve tavizsiz mücadelenin yanında olduklarını vurguladı. Konuşmasında güncel ekonomik konuları değerlendiren Büyüksimitci, küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların ve jeopolitik gerilimlerin Türkiye'yi de etkilediğine dikkat çekerek, "Ekonomide yaşanan durgunluk sanayide daralmayı da berberinde getirdi. Sanayi üretim endeksi, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,6 azalırken, yıllık bazdaki daralma yüzde 5,3'e ulaştı. Önümüzdeki yıl biraz daha zor olacak. Şimdiden tedbirleri almalı, firmalarımızı değişen piyasa şartlarına hazırlamalıyız. Maliyetlerimizi daha yakından takip ederek, kaynaklarımızı verimli kullanmaya özen göstermeliyiz. Mevcutta uygulanan Orta Vadeli Programın başarıya ulaşması en büyük temennimiz. Enflasyonun ve faizlerin çok yüksek seyrettiği bu dönemde, sanayiciler olarak en büyük beklentimiz sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması yönünde" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde firmaların rekabet güçlerini korumaları adına, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın dönüşüm ve dolayısıyla sürdürülebilirlik gibi konulara ağırlık vermeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, "Özellikle en kritik gündem maddelerimizden biri olan yeşil mutabakatla ilgili süreç daralıyor. Bu konularda hızlıca ilerlemek zorundayız, zira Avrupa Birliği bu konuda ciddi adımlar atmaya başladı" dedi.

Yeşil mutabakatta 1 Ocak 2026 itibariyle mali yükümlülüklerin devreye gireceğini hatırlayan Büyüksimitci, "2025 sonuna kadar olan geçiş döneminde, ithal edilen ürünlere gömülü emisyonlar için herhangi bir ücretlendirme yapılmayacak; mali yükümlülüklerin devreye girdiği asıl uygulama dönemi 206 yılında başlayacak. Türkiye'nin, 2026 itibarıyla Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında karşılaşması muhtemel vergi yükünün 3 Milyar Euro seviyesinde olabileceği değerlendirilmektedir. İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımızı düşünürsek, bu konu bizi doğrudan ilgilendiriyor. Hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Aksi takdirde bunun bedelini özellikle ihracat yaparken ödemek zorunda kalırız" şeklinde konuştu.

Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından yeşil dönüşümü desteklemek üzere başlatılan hibe ve finansal destekler olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, bu destekler sadece büyük ölçekli firmalar için değil, aynı zamanda KOBİ'ler ve girişimciler için de büyük fırsatlar sunuyor. Sanayicilerimizin bu destekleri detaylıca araştırıp başvuru yapmalarını firmalarımızın rekabetçiliğini koruması ve hatta artırması bakımından önemli buluyorum" dedi.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası'nın üyelerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına, Verimlilik Koordinasyon Ofisi, Kayseri Model Fabrika, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ofisleri ile bu değişim ve dönüşüm yolculuğunda sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayserili sanayicileri geleceğe hazırlamak adına Ar-Ge ve Tasarım merkezleri konusunda bir takım çalışmalar yürüttüklerini de açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Yeşil dönüşüm, sadece mevcut sistemlerin iyileştirilmesi değil, aynı zamanda yeni ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesini de gerektiriyor. Bu nedenle Ar-Ge yatırımlarını artırmalı, çevre dostu ürün ve süreçler geliştirmeye odaklanmalıyız. Kayseri olarak Ar-Ge ve Tasarım merkezleri konusunda istediğimiz noktada değiliz. Buna bağlı olarak şehrimizdeki Ar-Ge merkezlerinin sayılarını artırmak adına bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Valiliğimiz koordinesinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, ORAN ve KAYSO uzmanlarından oluşan ekibimiz, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olması potansiyel 56 firma belirleyerek bu firmalarımıza birebir ziyaretler gerçekleştirdi. Konunun önemi anlatılarak devlet destekleri hakkında bilgiler verildi. Ziyaretlerimizden sonra bazı firmalarımızın çalışma başlattıklarını biliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüzde, Ar-Ge merkezlerimizin sayısını daha da artırarak firmalarımıza sürdürülebilir büyüme, verimliliğin yanı sıra küresel rekabet avantajı sağlamış olacağız" dedi.

Son olarak KAYSO Akademi çalışmaları kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Büyüksimitci, sanayicilerin ihtiyaç duydukları konu başlıklarında, birbirinden değerli uzmanlarla eğitim faaliyetlerine başladıklarını belirterek, firmaların programları takip etmelerinin farkındalık oluşturması adına faydalı olacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ