ABD'den Türkiye'ye 350 Milyon Dolar Rüzgar Enerjisi Kredisi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'den Türkiye'ye 350 Milyon Dolar Rüzgar Enerjisi Kredisi

DFC, Türkiye'de rüzgar enerjisi projeleri için Enerjisa'ya 350 milyon dolar kredi verecek.

24.10.2024 21:48
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ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC), Türkiye'nin batısında yapılacak yeni kara üstü rüzgar enerjisi projelerinin finansmanı için Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'ye (Enerjisa) 350 milyon dolarlık kredi vereceğini duyurdu.

ABD Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, DFC'nin finansmanı Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde yılda yaklaşık 2,51 teravat-saatlik (TWh) enerji üretmesi beklenen dokuz rüzgar enerjisi santralini geliştirme, inşa etme ve işletme faaliyetlerini destekleyecek. DFC CEO Yardımcısı Nisha Biswal, projeye ilişkin, "Bu proje, DFC için bir kilometre taşı ve enerji geçişini hızlandırmak için bir model teşkil ediyor," dedi. "DFC, enerji güvenliğini arttırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi daha da ileriye taşımak için Türkiye'de ve dünyada temiz enerji altyapısının büyümesine yön vermeye kararlıdır" dedi.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler de, "Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerji dönüşümünde öncü olma hedefine doğru her adımı çevreye ve topluma dair sorumluluklarımızın bilinciyle atıyoruz" diyerek, "Bu yatırımı üstlenmemiz, ülkemizin net sıfır emisyon vizyonuna ve Türkiye'nin enerji güvenliğini muhafaza etmeye önemli katkılarda bulunacak" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Projenin ayrıca rüzgar enerjisiyle dekarbonizasyonu desteklemesi ve ülkenin enerjide bağımsızlığını arttırması beklenmektedir. DFC, şeffaf ve kaliteli yatırımlarla enerji güvenliğini, ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemek için Türkiye'de ve dünyada enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yatırım yapmaya kararlıdır. Bu duyuru, ABD'nin Türkiye'yle stratejik ortaklığını geleceği nesiller boyu belirleyecek ekonomik sektörleri de kapsayacak şekilde daha da derinleştirmeye kararlı olduğunun en güncel kanıtıdır. Bu kredi, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri de içeren küçük işletmelere finansal destek vermek ve deprem sonrası toparlanma çalışmalarını kolaylaştırmak adına 2023 yılında Şekerbank'a verilen 100 milyon dolarlık kredi de dahil olmak üzere, DFC'nin Türkiye'deki yatırım portfolyosunu temel almaktadır. Küçük işletmelere verilen kredilerden enerji üretimine ve daha birçok konuda Türkiye'deki çeşitli projelere yapılan 1,6 milyar dolarlık yatırım, bu ülkeyi DFC için en büyük pazarlar arasında konumlandırmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Türkiye'ye 350 Milyon Dolar Rüzgar Enerjisi Kredisi - Son Dakika

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