ABD Dış Ticaret Açığı Mayıs'ta 71,5 Milyar Dolar

NEW ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta yüzde 18,7 artışla 71,5 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,7 artışla 71,5 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 69,9 milyar dolar olacağı yönündeydi. ABD'nin dış ticaret açığı, nisan ayında 60,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4 azalarak 279 milyar dolara indi. İthalat da aynı dönemde yüzde 0,1 azalışla 350,5 milyar dolara geriledi.

AB ile Meksika en fazla açık verilen ticaret partnerleri oldu

ABD bu dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) karşı 22,5 milyar dolar, Meksika'ya karşı 17,1 milyar dolar mal ticareti açığı verdi.

Aynı dönemde ABD'nin Çin'e karşı verdiği mal ticaret açığının 5,7 milyar dolar azalarak 14 milyar dolara inmesi dikkati çekti.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (14,9 milyar dolar), İrlanda (11,8 milyar dolar), Tayvan (11,5 milyar dolar), Almanya (6,8 milyar dolar), Japonya (5,8 milyar dolar), Güney Kore (5,4 milyar dolar), Hindistan (5,1 milyar dolar), Kanada (2,8 milyar dolar), İtalya (2,6 milyar dolar), Malezya (2,4 milyar dolar) ve Fransa (500 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (4,8 milyar dolar), Hong Kong (3,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,3 milyar dolar), İsviçre (3,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (3 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Brezilya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (500 milyon dolar), Belçika (400 milyon dolar), Singapur (300 milyon dolar) ve İsrail (100 milyon dolar) oldu.