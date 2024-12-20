Türkiye doğal gaz istediğini aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye doğal gaz istediğini aldı

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Türkiye doğal gaz konusunda uzun süre devam eden müzakerelerin ardından istediğini elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti.

20.12.2024 09:45  Güncelleme: 09:55
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Bloomberg'e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı

İRAN YAPTIRIMLARINDA DA MUAFİYET TANINMIŞTI

Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. ABD'nin kararının Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye'ye tanıdığını anımsatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye'nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. Kasım ayının sonunda Ankara'ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı. Bayraktar, Rusya ile ele alınan alternatif ödeme yolları konusunda değerlendirme yapmadı.

Türkiye doğal gaz istediğini aldı

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Son Dakika Ekonomi Türkiye doğal gaz istediğini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • YUSUF CANER:
    Türkiye doğal gaz istediğini aldı .... başlığa bak. Yaa siz gercekten Türkçe biliyor musunuz 58 1 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    bunlar bir iş çeviriyor yine 45 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    boş işler 20 6 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    nasıl politika ama ?? 22 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    ABD bu ! Karadeniz de gaz buldunuz onu kullanın diye sebep göstermemiş. 21 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    Suriye'de ne tavizler verildiki bunun dışında tutulduk acaba ya da burdan geçen gaz İsrail'e mi aktarilio onu da bilmioz yine bir iş dönüyor 19 2 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Şu Klavye kahramanları Ne zaman ve neden mutlu olacaklar bi söylesin lerde ona göre umutla o günü bekleyelim 6 10 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    hani karadeniz gazımız. biz gazımızı isterük.iii 15 1 Yanıtla
  • M T:
    Allah razı olsun ağamızdan. büyük devletiz demekki 7 1 Yanıtla
  • Ozgur Ozer:
    icazet alıp övünmek ???? 6 1 Yanıtla
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