ABD Hazine Bakanı Yellen: G20, Gazze'deki insani durum konusunda fikir birliğinde

NEW ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 maliye bakanlarının görüş ayrılıkları nedeniyle bildiri dili üzerinde uzlaşamamalarına rağmen Gazze'deki insani durumla ilgili endişeler konusunda fikir birliğinin bulunduğunu söyledi.
Yellen, Şili Maliye Bakanı Mario Marcel ile ikili görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.
G20 maliye bakanlarının, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki saldırılar kapsamındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir bildiri dili üzerinde anlaşamadığına yönelik soruya cevaben Yellen, ABD'nin G20'de yapılan çalışmalara güçlü şekilde bağlı olduğunu vurguladı.
Toplantıların ortak küresel öncelikleri ilerletmede başarılı olduğuna inandığını söyleyen Yellen, uluslararası vergi, salgın fonu oluşturulması, çok taraflı kalkınma bankalarının fonlanması gibi konularda birlikte çalışıldığını kaydetti.
Yellen, daha önce Hindistan ve Endonezya'da, şimdi de Brezilya'da yakın işbirliği içinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "ABD dahil birçok ülke, Rusya'nın Ukrayna'daki davranışını onaylamadığını dile getirdi ve bunun tüm dünya için son derece olumsuz ekonomik yansımalarına dikkati çekti. Biz ve diğer birçok ülke de Gazze'deki insani durumla ilgili büyük endişelerini ifade etti ve sanırım bu endişeler konusunda geniş bir fikir birliğine vardı." diye konuştu.
ABD'nin özellikle temiz enerji alanında tedarik zincirlerini çeşitlendirmesinin önemine değinen Yellen, ülkenin kritik mineraller, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi konularda Çin'e olağanüstü bağımlı olduğunu dile getirdi.
Yellen, Şili ile ticari ilişkileri genişletme fırsatları gördüklerini belirterek, "Çin ile ekonomik ilişkimizi kesmeye çalışmadığımızı söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.
ABD yönetiminin ulusal güvenliği korumak istediğini kaydeden Yellen, adil olmadığını düşündükleri bazı ticari uygulamaları ele almak istediklerini ancak Çin'le daha derin ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.
Yellen, Şili'nin Çin'in önemli ticaret ortaklarından olduğunu fakat bu durumla ilgili sorunlarının bulunmadığını kaydetti.
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