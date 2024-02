ABD\'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek

Ekonomi

Erzincan'da ABD'li SSR madenciliğin işlettiği altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa büründü. Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

İliç'e bağlı bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 6. gününde sürüyor.

ABD'Lİ ŞİRKET YATIRIMCILARIN DERDİNE DÜŞTÜ

35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa büründü.

FATURASI ŞİRKETE AĞIR OLACAK

Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

"ŞİRKET TEMSİLCİLERİ HALA BURADA DEĞİLLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li şirketin kazadan sonra bölgede olmamasını eleştirerek, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"GÜNLÜK 1000 ARAÇ ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yapılan son çalışmalara ilişkin, "Gece gündüz, 24 saat devam eden çalışma. Zaman ile yarışıyoruz. Bir an önce 9 canımıza ulaşmak istiyoruz. Toprağın yığıldığı yerden üç ana yere dağıldı. Sabırlı Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yere 1.2 milyon metreküp ve yukarıda asılı kalan ama yerinden oynamış 3.5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz. Hepimizde büyük bir hırs ve kararlılık var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek. Günlük 1000 araçlık, güvenli tahliye alanı olarak biz bu toprağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği alana taşıyoruz, taşıyacağız.Fırsat buldukça bu gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız ama toplam büyüklük 400 bin ton kamyon." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya





Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çalıştığımız ortamda daha önce bir toprak kayması olduğu için, en düşük ihtimalle bile tekrar bu risk olmayacak şekilde, güvenli ortamda çalışabilmek adına tedbir alıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz. Arkadaşlarımız her göreve çıkarken sık sık uyarlıyor ve bir alarm sistemimiz var. Bu doğrulukta çalışıyoruz. Önce bunu bir ne açıklığa kavuşuyorlar. İkincisi siyanür ile ilgili aynı şekilde çalışılıyor. Bu noktada toprak numuneleri bilimsel olarak alınması gereken yerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın buradaki geçici laboratuvarlarında bakılıyor ve bunu bizlerle paylaşıyor.

Bunların her an bulunduğunuz yerde ölçüm yapıp, oradaki arkadaşları uyardığımız sistemler var. Sağlık Bakanlığı'nın da bununla ilgili tavsiyeleri ve direktifleri var. Bunları harfiyen uyguluyoruz. Dolayısıyla vardiyalı olarak işe çıkarken anbean burada çalışan arkadaşlarımıza bahsetmiş olduğunuz sağlık riski oluşmamasıyla ilgili tedbir ve tavsiyelerle çalışma saatleri sürelerine varıncaya kadar bunların hepsi talimatlandırılıyor. Sıkı kontrol ve denetim yapılıyor."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasındaki çalışmaları devam ederken, yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasının hemen ardından bölgeye sevk ettiği 8 teknik ekibin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesinin de, 2'si tesis yakınında, 4'ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli takip edildiği, hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan alana transferinin başladığı belirtildi.