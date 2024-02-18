ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yaşanan toprak kaymasında, madeni işleten ABD'li SSR şirketi yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna bilgilendirmeler yapan şirketin temsilcileri, İliç'teki maden sahasına adımını bile atmadı. 35 milyon metreküplük bir toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken, en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacak. Milyonlarca dolara mal olacak operasyon ise idari cezalarla şirkete fatura ettirilecek.

18.02.2024 21:39
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Erzincan'da ABD'li SSR madenciliğin işlettiği altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa büründü. Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

İliç'e bağlı bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 6. gününde sürüyor.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek

ABD'Lİ ŞİRKET YATIRIMCILARIN DERDİNE DÜŞTÜ

35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa büründü.

FATURASI ŞİRKETE AĞIR OLACAK

Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek

"ŞİRKET TEMSİLCİLERİ HALA BURADA DEĞİLLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li şirketin kazadan sonra bölgede olmamasını eleştirerek, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"GÜNLÜK 1000 ARAÇ ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yapılan son çalışmalara ilişkin, "Gece gündüz, 24 saat devam eden çalışma. Zaman ile yarışıyoruz. Bir an önce 9 canımıza ulaşmak istiyoruz. Toprağın yığıldığı yerden üç ana yere dağıldı. Sabırlı Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yere 1.2 milyon metreküp ve yukarıda asılı kalan ama yerinden oynamış 3.5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz. Hepimizde büyük bir hırs ve kararlılık var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek. Günlük 1000 araçlık, güvenli tahliye alanı olarak biz bu toprağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği alana taşıyoruz, taşıyacağız.Fırsat buldukça bu gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız ama toplam büyüklük 400 bin ton kamyon." dedi.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya


Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çalıştığımız ortamda daha önce bir toprak kayması olduğu için, en düşük ihtimalle bile tekrar bu risk olmayacak şekilde, güvenli ortamda çalışabilmek adına tedbir alıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz. Arkadaşlarımız her göreve çıkarken sık sık uyarlıyor ve bir alarm sistemimiz var. Bu doğrulukta çalışıyoruz. Önce bunu bir ne açıklığa kavuşuyorlar. İkincisi siyanür ile ilgili aynı şekilde çalışılıyor. Bu noktada toprak numuneleri bilimsel olarak alınması gereken yerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın buradaki geçici laboratuvarlarında bakılıyor ve bunu bizlerle paylaşıyor.

Bunların her an bulunduğunuz yerde ölçüm yapıp, oradaki arkadaşları uyardığımız sistemler var. Sağlık Bakanlığı'nın da bununla ilgili tavsiyeleri ve direktifleri var. Bunları harfiyen uyguluyoruz. Dolayısıyla vardiyalı olarak işe çıkarken anbean burada çalışan arkadaşlarımıza bahsetmiş olduğunuz sağlık riski oluşmamasıyla ilgili tedbir ve tavsiyelerle çalışma saatleri sürelerine varıncaya kadar bunların hepsi talimatlandırılıyor. Sıkı kontrol ve denetim yapılıyor."

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasındaki çalışmaları devam ederken, yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasının hemen ardından bölgeye sevk ettiği 8 teknik ekibin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesinin de, 2'si tesis yakınında, 4'ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli takip edildiği, hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan alana transferinin başladığı belirtildi.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek

MADEN OCAĞINDA ÜRETİM DURDURULDU

Erzincan'da toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağında üretim durduruldu, izin ve lisanlar iptal edildi.

ABD\'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Erzincan, Maden, İliç, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturasını ağır ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Hakim ATMACA: Gülünç duruma düşürmeyin kendinizi ABD şirketi ağır fatura ödeyecekmiş adamlar kendilerini garantiye almışlar ki faturayı taşeron firma tıpış tıpış ödüycek deyin bari ve ucuz kahramanlık yapmayın millet yemiyo 251 18 Yanıtla
  • hüseyin şen: yani diyorlar ki yine bu ağır faturayı biz halk ödeyecek nasıl ilk vergi silinmesinde telafi ederler sizce bu ülkede türk olmayan birnin bırakın ağır faturayı her hangi bir ödemeyi cebinden yapar mı her zaman ki gibi biz öderiz kuzu kuzu vergi silinmesinden teşvikle veya çıkan tonlarca altınla 134 9
  • Uğur Yılmaz: Emin oldum şirkete hiç bir şey olmaz ceza mı kesecekmiş şirkete ?????? 96 5 Yanıtla
  • Ramazan Demirci: İnanıyormusunuz? Hep doğrunun haklı olduğu değil, hep güçlünün haklı olduğu bir dünyâda yaşıyoruz. Onun için merak etmeyin, güçlüye birşey olmaz, olan hep mazluma, fakire, işçiye, güçsüze olur, para ve yetkiyle iki gün sonra kapanır gider, sonrada bu güzel memleketi sömürmeye devam. 94 4 Yanıtla
  • mehmet gültekin özkurt: Milyar dolar kar ettiler belki , milyonları bunun için harcarlar ve biter maalesef 85 6 Yanıtla
  • Mahsun Bali: ABD’nin bizim topraklarda ne işi var ? 83 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ben dahil nedense kimse ABD li şirketin ceza alacağını düşünmüyor alsalar dahi bugüne kadar kazandıkları milyarlarca doların yanında cerez ( eski ve yeni maliye bakanı sözü) parası kalır. Hala kimse bu madene fay hattının üzerine siyanür havuzu kurdugunun ve buna izin verenleri,yüklü miktardaki affedilen vergi borcunu sorgulamıyor 75 4 Yanıtla
  • Mesut Gülmez: Dolar baronu uzun mu hesap soracak sahiplerinden? Güldürmeyin insanı haha :) 56 5 Yanıtla
  • Murat Kargın: Altınlarımızı arıyolar 30 1
  • AHMET DEMİR: saçma sapan açıklamalar yaparak üstlerindeki sorumluluğu başkasına atmaya çalışıyorlar, 39 ton altın nerede, cevap kanada da , önce bunun cevanını verin. bir vatandaş olarak benim de payım olan bu madenleri kafanıza göre çarçur ediyorsunuz, hakkımı helel etmiyorum. 26 0 Yanıtla
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