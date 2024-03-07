ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ocakta Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ocakta Yüzde 5,1 Arttı

ABD'nin ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Ülkenin dış ticaret açığı, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artarak 67,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, 9 ayın en yüksek seviyesi oldu. ABD'nin en fazla dış ticaret açığını Çin'e karşı verdiği görüldü. Japonya ve Tayvan ile olan ticaret açığı artarken, Vietnam ile olan ticaret açığı azaldı. ABD'nin diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği, Meksika, Almanya, İrlanda, Kanada, Güney Kore, İtalya, Hindistan, Malezya, İsviçre, Fransa ve İsrail yer aldı. Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika, Hollanda, Hong Kong, Avustralya, İngiltere, Belçika, Singapur, Brezilya ve Suudi Arabistan oldu.

07.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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ABD'nin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 5,1 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artışla 67,4 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 63,4 milyar dolar olması yönündeydi.

9 ayın en yüksek seviyesine yükselen dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 64,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı ocakta yüzde 0,1 artışla 257,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 1,1 artarak 324,6 milyar dolara yükseldi.

Japonya ve Tayvan'a karşı verilen dış ticaret açığında artış

Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 22,9 milyar dolarla Çin karşısında verdi.

Ülkenin Japonya ve Tayvan'a karşı verdiği dış ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken Vietnam ile olan ticaret açığı azaldı.

ABD'nin Japonya ile ticaret açığı ocakta 7,3 milyar dolara, Tayvan ile arasındaki ticaret açığı 4,8 milyar dolara yükseldi. Ülkenin Vietnam ile ticaret açığı ise 8,5 milyar dolara geriledi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (18,1 milyar dolar), Meksika (12,7 milyar dolar), Almanya (6,3 milyar dolar), İrlanda (6 milyar dolar), Kanada (5,7 milyar dolar), Güney Kore (5,5 milyar dolar), İtalya (3,8 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), Malezya (2,1 milyar dolar), İsviçre (1,5 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar) ve İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,2 milyar dolar), Hollanda (4,1 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Avustralya (1,6 milyar dolar), İngiltere (1,4 milyar dolar), Belçika (1,1 milyar dolar), Singapur (400 milyon dolar), Brezilya (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Orta Amerika, Güney Kore, Avustralya, Hindistan, Hong Kong, Singapur, Hollanda, Brezilya, Japonya, İsviçre, Almanya, Vietnam, Belçika, Malezya, Tayvan, İsrail, Kanada, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ocakta Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika

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