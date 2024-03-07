ABD'nin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 5,1 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.
ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artışla 67,4 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 63,4 milyar dolar olması yönündeydi.
9 ayın en yüksek seviyesine yükselen dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 64,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Ülkenin ihracatı ocakta yüzde 0,1 artışla 257,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 1,1 artarak 324,6 milyar dolara yükseldi.
Japonya ve Tayvan'a karşı verilen dış ticaret açığında artış
Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 22,9 milyar dolarla Çin karşısında verdi.
Ülkenin Japonya ve Tayvan'a karşı verdiği dış ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken Vietnam ile olan ticaret açığı azaldı.
ABD'nin Japonya ile ticaret açığı ocakta 7,3 milyar dolara, Tayvan ile arasındaki ticaret açığı 4,8 milyar dolara yükseldi. Ülkenin Vietnam ile ticaret açığı ise 8,5 milyar dolara geriledi.
ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (18,1 milyar dolar), Meksika (12,7 milyar dolar), Almanya (6,3 milyar dolar), İrlanda (6 milyar dolar), Kanada (5,7 milyar dolar), Güney Kore (5,5 milyar dolar), İtalya (3,8 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), Malezya (2,1 milyar dolar), İsviçre (1,5 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar) ve İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.
Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,2 milyar dolar), Hollanda (4,1 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Avustralya (1,6 milyar dolar), İngiltere (1,4 milyar dolar), Belçika (1,1 milyar dolar), Singapur (400 milyon dolar), Brezilya (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) oldu.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'nin Dış Ticaret Açığı Ocakta Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da 433,5 milyon TL maliyetle tamamlanan Gümbet-Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri ve Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi kapasite artışları yatırımlarının açılış törenini gerçekleştirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranlarının arttığını bildirdi. İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle kuraklıkla karşı karşıya kalan barajlar, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlar sayesinde içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamaya başladı. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi. Programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri tanıtıldı ve kadın girişimciliği konuşuldu. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, kadın girişimciliği ve istihdamının TOBB'un öncelikleri arasında olduğunu belirtti. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurulları, kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürütüyor.
Almanya'da demiryolu ve havayolu çalışanları greve başladı. Grev nedeniyle ülke genelinde yüzlerce yolcu ve yük treni seferleri iptal edildi. Ayrıca Lufthansa Havayolları'nın yer hizmetleri personeli de greve katıldı ve 200 bin yolcu etkilendi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 318 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 190 bin lira, en yüksek 2 milyon 318 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 7 milyar 724 milyon 271 bin 863,36 lira, işlem miktarı ise 3.451,65 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 728 milyon 512 bin 597,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen programda, Kuzey Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve diğer konuşmacılar, Edirne ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise Kuzey Makedonya'nın stratejik bir konuma sahip olduğunu ve yatırım fırsatlarından yararlanmak istediklerini ifade etti. Toplantıda, Kuzey Makedonya'daki iş ortamı ve yatırım olanakları da davetlilere anlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?