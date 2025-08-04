Acarlar'da iki asırdır süren çalışma azmi - Son Dakika
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Ekonomi

Acarlar'da iki asırdır süren çalışma azmi

Acarlar\'da iki asırdır süren çalışma azmi
04.08.2025 11:01
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Ege Bölgesi'nin en büyük kırsal mahallesi Acarlar'da, 15 bin kişi tarım ve pazarcılıkla geçim sağlıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı en büyük kırsal mahallelerinden biri olan ve yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı Acarlar'da eli ayağı tutan herkes çalışıyor. Ekonomiye kadınların yön verdiği mahallede, Ege Bölgesi'nin satış hacmi bakımından en büyük halinde, günün 24 saati alışveriş devam ediyor. Gelenek ve göreneklerin devam ettiği halde, yıllar öncesinde olduğu gibi taşıma işleri halen çocukların kullandığı at arabaları ile yapılıyor.

Çalışkanlıkları ve kanaatkarlıkları ile tanınan Aydın'ın en yoğun nüfusuna sahip İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 15 bin kişi, sebze-meyve üretimi ve pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor. Zorlu hayat şartlarına rağmen oldukça mutlu görünen belde sakinleri, güne şafak vaktiyle başlıyor. Her gün Aydın'ın yanı sıra İzmir, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak'a kadar Ege Bölgesi'ndeki tüm şehirlerdeki semt pazarlarında sebze ve meyve satışı yaparak ekmeğini kazanan belde halkı güne saat 03.30'da başlıyor.

Türkiye'nin her yerinden tırlarla gelen sebze ve meyvelerin dağıtımı Acarlar halinden yapılıyor. Pazarcı kadınlar tarafından halden özenle seçilerek alınan sebze ve meyveler at arabacı çocuklar tarafından buradan alınıp evlere servis ediliyor. Gelişen teknolojiye rağmen halen at arabalarının yoğun olarak kullanıldığı Acarlar'da yediden yetmişe eli ayağı tutan kadın erkek herkes ekmeğinin peşinde koşuyor.

Tatil kelimesi lügatlarında yer almıyor

Rivayete göre Aydın'a yaklaşık 2 asır önce Afganistan tarafından geldikleri belirtilen Acarlar halkı, ömürlerini yaz kış çalışarak geçiriyor. Belde halkının görenleri şaşırtan hayat mücadelesi bazı üniversitelerde tez konusu bile olurken, Acarlar Aydın'a ayrı bir ekonomik hareketlilik sağlıyor.

"Ticaretin ve hayatın ilk adımı burada başlar"

Acarlar'da baba mesleği halciliği sürdüren esnaf Halil Eskici, Ege'nin tüm illerine hatta Türkiye'nin pek çok şehrine Acarlar'dan mal satıldığını belirterek "Burada hayat 24 saat devam eder. Burada hayat gece saat 03.00'te başlar. Halde akşam 21.00'e kadar yoğunluk devam eder. Erkekler dışarıdan mal tedariği yapar. Kadınlarımız ise eksik kalan malları halden tamamlar. Bizim burada kimse boş durmaz. Herkes çalışır. Kız çocukları analarına yardım eder. Erkek çocukları da pazara gitmiyorsa at arabası ile taşımacılık yapar. Halden alınan ürünler pazarcının deposuna ya da arabasına kadar taşınıp yüklenir. Bu iş pazarcılık yapmayanlar için ayrı bir ekmek kapısıdır" diye konuştu.

At arabacılığı yaparak hem yaz tatilini değerlendiren hem de aile bütçesine destek sağlayan çocuklar gününe göre bin, bin 500 TL para kazandıklarını ve hayatlarından memnun olduklarını belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Ekonomi, Acarlar, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Acarlar'da iki asırdır süren çalışma azmi - Son Dakika

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