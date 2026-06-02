Adana'da Turfanda Buğday Hasadı Başladı

02.06.2026 11:16
Adana'da buğday hasadı başladı, verim artışıyla 600-700 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Adana'da turfanda buğdayda hasat başladı. Yağışlar nedeniyle verimi artan buğdaydan bu sene 600-700 bin ton rekolte bekleniyor.

Birçok ürünün ham maddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday hasadı için biçerdöverler Çukurova'daki tarlalarda çalışmaya başladı. Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da turfanda ilk buğdayın hasadı Yüreğir ilçesinde gerçekleştirildi.

Ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da bu sene yaklaşık 1 milyon dönüm buğday ekildi.

Yağmurlar rekolteyi arttırdı

Bu sezon yoğun yağışlar nedeniyle buğday rekoltesi de arttı. Kıraç bölgelerde dönüme ortalama 400-450 kilogram verim alınırken ovada ise ortalama 500-700 kilogram arasında verim alınıyor.

Geçtiğimiz sene 330 bin tona yakın rekolte alınan buğdaydan bu sene 600-700 bin ton rekolte bekleniyor.

Çiftçi, biraz daha yüksek fiyat bekliyordu

Öte yandan Çukurova çiftçisi de buğday için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatının biraz üzerinde fiyat beklediğini ifade etti. TMO tarafından buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlenirken çiftçiler ise en az ton başına 18-20 bin lira fiyat beklediklerini söyledi.

"Rekolte yüksek"

Hasatla ilgili İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Bu yıl serin ve yağışlı hava şartları nedeniyle hasadın önceki yıllara göre geciktiğini kaydeden Doğan, "Aşırı yağışlardan dolayı bazı bölgelerde buğday tarlaları su altında kaldı. Bu alanlarda dönüm başına 400-450 kilogram verim alınırken, su baskınından etkilenmeyen bölgelerde verimin 500 ile 700 kilogram arasında değişiyor" dedi.

"Ürünlerinizi lisanslı depolara verin"

Hasat edilen ürünlerde rutubet oranı henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade eden Doğan, önümüzdeki günlerde rutubetin yüzde 14 seviyesine düşmesiyle birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve lisanslı depoların ürün alımlarını hızlandıracağını belirtti. Çiftçilere ürünlerini lisanslı depolara teslim etmeleri çağrısında bulunan Doğan, bu sayede yüzde 2 stopaj kesintisinden muaf olunacağını hatırlattı.

"Fiyatların yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz"

TMO tarafından açıklanan kilogram başına 16,5 liralık buğday alım fiyatını değerlendiren Doğan, çiftçinin beklentisinin 20 lira seviyesinde olduğunu dile getirdi. Üretim maliyetlerinin kilogram başına yaklaşık 18 liraya ulaştığını ifade eden Doğan, "Bu sene yaş çaya yüzde 37,5 oranında artış yapıldı ancak buğdayda yüzde 22 artış yapıldı. Çiftçinin maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticiyi zor durumda bırakıyor. Bu nedenle fiyatların yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz. Ayrıca lisanslı depolara ürün veren üretici parasını 45 gün içerisinde alacak. Bu konuda da yeniden değerlendirme talebimiz var. 45 gün uzun bir süre" dedi.

"Ülke ihtiyacı karşılanacak"

Türkiye genelinde bu yıl 24-25 milyon ton seviyesinde buğday rekoltesi beklendiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu miktarın ülkenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi. Adana'da bu yıl buğday ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 5 arttığını aktaran Doğan, kent genelinde yaklaşık 1 milyon dönüm alanda buğday ekimi yapıldığını ve yüksek rekolte beklendiğini de belirtti.

Buğday hasadı yapan üretici Mehmet Kaya ise verimden memnun olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
