Ağustos Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ekonomi

Türkiye'nin ağustos ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ağustosta ara mallarının payı yüzde 69,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,4 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Ağustosta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 674 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 339 milyon dolarla ABD, 1 milyar 242 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 122 milyon dolarla Irak, 1 milyar 20 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı 13 milyar 625 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 558 milyon dolarla ABD, 9 milyar 802 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 402 milyon dolarla Irak ve 8 milyar 333 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti.

Ağustosta ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 21 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 407 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 45 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 342 milyon dolarla ABD, 1 milyar 322 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,9'unu oluşturdu.

Ocak-ağustos dönemindeki ithalatta da ilk sırada 29 milyar 468 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 29 milyar 225 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 17 milyar 346 milyon dolarla Almanya, 12 milyar 405 milyon dolarla İtalya, 10 milyar 877 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ü olarak hesaplandı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,8, ithalat yüzde 2,7 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,9 artarken, ithalat yüzde 7,6 azalış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustosta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3'ü buldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artarak 19 milyar 884 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 10,6 düşüşle 25 milyar 291 milyon dolara geriledi.

Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 39,2 azalarak 8 milyar 891 milyon dolardan 5 milyar 407 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2023'te yüzde 68,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 78,6'ya yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 154 milyar 463 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 209 milyar 838 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 32 azalarak 81 milyar 464 milyon dolardan 55 milyar 375 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2023 döneminde yüzde 64,7 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,6'ya yükseldi.

(Bitti)