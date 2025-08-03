Ahlat'ta İstihdam ve Yatırım Çalıştayı - Son Dakika
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Ekonomi

Ahlat'ta İstihdam ve Yatırım Çalıştayı

Ahlat\'ta İstihdam ve Yatırım Çalıştayı
03.08.2025 17:22  Güncelleme: 17:32
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Ahlat Bölgesi Yatırım, İstihdam ve İnovatif İş Geliştirme Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Ahlat Bölgesi Yatırım, İstihdam ve İnovatif İş Geliştirme Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

"Kubbet-ül İslam Ahlat Buluşmaları" kapsamında ve "İstihdama Bir Katkıda Bizden" adlı proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi, Ahlat Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletim Kooperatifi, Singer firması ve Milletlerarası Eğitim, Teknoloji ve ARGE Merkezi (METAM) gibi önemli paydaşların yer aldığı çalıştay, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonundan düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Sözlerime, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kalbi, kültür ve maneviyatın simge şehirlerinden biri olan Ahlat'ta sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bugün, "Kubbet-ül İslam Ahlat Buluşmaları"nın onuncusunu gerçekleştiriyor olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yılki buluşmamız, "İstihdama Bir Katkı da Bizden" anlayışıyla şekillendi. Çünkü biz inanıyoruz ki; kalkınma, ancak güçlü bir istihdam politikası ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesiyle mümkündür. Ahlat Kaymakamlığımız ve Ahlat Belediyemizin iş birliğiyle, Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze sunulan ve onay alan kadın istihdamı öncelikli olmak üzere Ahlat ilçemizde yeni istihdam alanları oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında; ilki 28-29 Temmuz tarihlerinde, ikincisi ise Uluslararası düzeyde iş insanlarımızın katılımı ile bugün yapılmakta olan çalıştaylarda ilçemizde başta tarım ve turizm alanı olmak üzere 7 alanda yatırım imkanları aranacaktır. Bu proje kapsamında, bugün burada önemli bir adımı daha atıyor, Bitlis Eren Üniversitemizin ev sahipliğinde bölgenin kalkınması ve gelişimi adına yol gösterici olacak bir çalıştayı başlatıyoruz. Çalıştayımız, sadece bir toplantı değil aynı zamanda Ahlat'ın geleceğine yön verecek fikirlerin, önerilerin ve işbirliklerinin filizleneceği bir zemindir. Gerçekleşecek bu önemli buluşmada; turizmden şehir planlamasına, tarımdan maden kaynaklarının değerlendirilmesine ve özellikle kadın istihdamına kadar pek çok başlıkta oturumlar düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri, ortak akıl etrafında buluşacak ve Ahlatımız için çözümler üretecektir. Bu çalıştaydan elde edilecek sonuç raporun, sadece bugüne değil, yarının Ahlat'ına da ışık tutacak kalıcı bir kaynak olmasını hedefliyoruz. Ahlat'ın doğal, kültürel ve beşeri potansiyelini daha da ileriye taşıyacak tüm öneriler, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin temelini oluşturacaktır. Bu vesileyle, projeye emek veren tüm kurumlarımıza, akademik katkılarıyla çalıştayımıza değer katan kıymetli hocalarımıza, destekleriyle her zaman yanımızda olan paydaşlarımıza ve bu güzel organizasyonu mümkün kılan herkese teşekkür ediyor, bu güzel çalıştayın sonuçlarıyla birlikte Ahlat ilçemize ve Bitlis'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise maziden atiye bir kilit taşı konumunda olan ata ve maya şehir Ahlat'ın tarih boyu en inovatif girişimlerin, en güzel hikayelerin hep ilk başlangıç yeri olduğunu söyledi. Gülmez, "Kayı aşiretinin kök saldığı bu topraklar, bir taraftan ileride Osmanlı adı verilecek cihan devletini mayalarken, bir taraftan da ticarette ve sanatta en inovatif hareketlerin membaı oldu. Kayı boyunun kadınları, kendilerine özgün kına ve boyaları ile el dokuma tezgahlarında ürettikleri halı, kilim, kumaşlar ile dönemlerindeki ticaret hacmini genişletip, üretim ekonomisinin merkezine oturdular. El emeği göz nuru özgün eserleri ile Bizans surlarını askerlerden önce aştılar, pazarlarını ele geçirdiler. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi için buradan hücuma kalktı. Kutalmışoğlu Süleyman Bey Anadolu'nun fethini buradan planladı. Kadim Türk devletleri çoğu burada mayalandı. Alimler, arifler ve gönül erleri, Ertuğrul Gazi'nin ruhuna burada üfledi. Tabiatın en hırçın malzemesini ehlileştirip elindeki taş gibi duygusuz bir maddeyi güneşin adına söylenmiş bir kasideye dönüştüren Divriği Ulu Cami'nin mimarı Hürrem Şah burada doğdu. Tarihinden aldığı ilhamı gelecek nesillere aktarmak için refah oluşturan, değer katan, yaşayanlarının yüzlerinin güldüğü 'işte aradığımız buydu' dedikleri yeni ve yenilikçi bir Ahlat'ı inşa etmek için büyük bir aşk ve şevk ile çalışıyoruz. Ahlat gibi bir cevheri, mücevhere dönüştürmek için, kuyumcu titizliğinde çalışmalar yapıyor, bugün ve geleceğin Ahlat'ını bu şehirde yaşayanlar ile birlikte inşa ve imar ediyoruz. Bugün burada sizlerle, potansiyeli ve katma değeri oldukça yüksek Ahlat'ı; tarımda, turizmde, kültürde ve sanatta yatırım ve istihdamda bir çekim merkezi haline getirmek için, Ahlat'ın güzelliklerini ülke ve dünya çapında duyurmak için aynı vizyon ve amaç etrafında birleştik, ortak katılımlı bir toplantıda bir araya gelmiş olduk. Bu birliktelik ve toplantılardan ortaya çıkacak sinerjiyi, şehrin ortak faydasına dönüştürecek, yatırım ve istihdama yönelik sorunlar karşısında çözüm önerilerini eylem planına dönüştürecek ve bölgemizi el birliği ile kalkındırmış olacağız" diye konuştu.

AHLATİSDER Başkanı Adnan Ayber ise, "İstihdama Bir Katkı da Bizden projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştayımıza hoş geldiniz. Birazdan birbirinden kıymetli akademisyenlerimiz, iş adamlarımız bizlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Ahlat'ın geleceği adına önemli yol haritalarını hep birlikte çizeceğiz. Bu kıymetli katkıları için şimdiden hocalarımıza ve iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu tür çalıştaylar gençlerimizin gelecekte yol feneri olur. Bizler, İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği olarak, kurulduğumuz günden bu yana doğduğumuz topraklara olan vefa borcumuzu ödeme çabası içindeyiz. Tüm sevdamız geleceğimiz olan gençlere yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Beşir Koç moderatörlüğünde Dr. Öğretim Üyesi Umut Güleryüz, METAM Başkanı Dr. Enes Güneyli, iş adamı Murat Aslan, iş adamı Mohammed İbrahimoğlu, PR326 Tanıtım ve Reklam Ajansı Sahibi Cem Çatpınar, MÜSİAD Genel Merkez Yöneticisi Serkan Seyhan, İbni Sina Vakfı Başkanı Girişimci Dr. Kemal Aydın, Türk-Arap İşadamları Konseyi (TAK) Başkanı Cemal Süleyman tarafından çeşitli sunum ve konuşmalar yapıldı.

Ardından Vali Karakaya tarafından Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ile Belediye Başkanı Gülmez'e emeklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. Protokol tarafından katılımcılara Ahlat bastonu ve çeşitli hediye takdimiyle çalıştay sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta İstihdam ve Yatırım Çalıştayı - Son Dakika

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