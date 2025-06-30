Ahmet Misbah Demircan\'dan Tunus\'ta Türk sanayicilere destek

Konya Sanayi Odası'nın (KSO) organizasyonuyla Tunus'a çıkarma yapan Konyalı sanayiciler, ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sfakes kentinde önemli temaslarda bulundu. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen liderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 50 Tunuslu firmayla toplam 228 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Program kapsamında Konya Sanayi Odası ile Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği mutabakat zaptı da imzalandı. Sfakes'te düzenlenen Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammam ile çok sayıda Türk ve Tunuslu sanayici katıldı.
Törende konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya ile Tunus arasındaki köklü tarihi bağlara dikkat çekerek, bu ilişkileri ticaret alanında da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Büyükeğen, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne daha fazla katkı vermek için Tunus Büyükelçimiz Sayın Ahmet Misbah Demircan'ın davetiyle Konyalı sanayicilerimizden oluşan bir heyetle Tunus'a geldik. Ziyaretimizin ticaretimize olumlu yansımalarını en kısa sürede göreceğimize inanıyorum."
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sfakes özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde güçlü bir üretim merkezi. Tunus'tan, Konya'daki tarım fuarına düzenli katılım sağlanıyor. Bu ziyaret, iş dünyamız arasındaki ilişkileri daha ileri taşıyacak önemli bir adım. Tunus'un başkenti Tunus'ta gerçekleştireceğimiz temasların ardından, iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirecek bir iş forumu da düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammami de, Türk ve Tunuslu firmaların daha sıkı iş birlikleri gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Hammami, Konyalı firmaların Tunus üzerinden Afrika pazarına açılabileceğini vurgulayarak, bu iş birliklerinin her iki ülke için de yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek - Son Dakika
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