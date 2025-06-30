Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek - Son Dakika
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Ekonomi

Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek

Ahmet Misbah Demircan\'dan Tunus\'ta Türk sanayicilere destek
30.06.2025 16:04
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Konya Sanayi Odası heyetinin Tunus ziyaretinde aktif rol üstlenerek Türk-Tunus iş birliğine önemli katkı sağladı. Sfakes'te düzenlenen 228 ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapılan programda, Konya Sanayi Odası ile Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Sanayi Odası'nın (KSO) organizasyonuyla Tunus'a çıkarma yapan Konyalı sanayiciler, ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sfakes kentinde önemli temaslarda bulundu. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen liderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 50 Tunuslu firmayla toplam 228 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek

TÖRENE AHMET MİSBAH DEMİRCAN DA KATILDI

Program kapsamında Konya Sanayi Odası ile Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği mutabakat zaptı da imzalandı. Sfakes'te düzenlenen Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammam ile çok sayıda Türk ve Tunuslu sanayici katıldı.

Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Törende konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya ile Tunus arasındaki köklü tarihi bağlara dikkat çekerek, bu ilişkileri ticaret alanında da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Büyükeğen, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne daha fazla katkı vermek için Tunus Büyükelçimiz Sayın Ahmet Misbah Demircan'ın davetiyle Konyalı sanayicilerimizden oluşan bir heyetle Tunus'a geldik. Ziyaretimizin ticaretimize olumlu yansımalarını en kısa sürede göreceğimize inanıyorum."

Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek

"BİR İŞ FORMU DÜZENLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sfakes özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde güçlü bir üretim merkezi. Tunus'tan, Konya'daki tarım fuarına düzenli katılım sağlanıyor. Bu ziyaret, iş dünyamız arasındaki ilişkileri daha ileri taşıyacak önemli bir adım. Tunus'un başkenti Tunus'ta gerçekleştireceğimiz temasların ardından, iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirecek bir iş forumu da düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek

"TUNUS, AFRİKA AÇILIMINDA STRATEJİK BİR KAPI OLABİLİR"

Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammami de, Türk ve Tunuslu firmaların daha sıkı iş birlikleri gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Hammami, Konyalı firmaların Tunus üzerinden Afrika pazarına açılabileceğini vurgulayarak, bu iş birliklerinin her iki ülke için de yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ahmet Misbah Demircan, İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Konya, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek - Son Dakika

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