AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik" - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik"

10.08.2022 19:30

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik" "Şuanda 600 tane bal ormanı var" " Amerika'da Türk balları satılmaya başlanmış, bunu duyunca gurur duydum" AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu,...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik"

"Şuanda 600 tane bal ormanı var"

" Amerika'da Türk balları satılmaya başlanmış, bunu duyunca gurur duydum"

ANTALYA - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, "Şuanda 600 tane bal ormanı var. Dünyada biz şuanda Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik. Antalya'da 23 tane bal ormanı var. Amerika'da Türk balları satılmaya başlanmış. Bunu duyunca gurur duydum" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya geldi. İlk ziyaretini Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya yapan Eroğlu, burada açıklamalarda bulundu. Döneminde Antalya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Eroğlu, "Antalya turizm açısından dünyanın en güzel şehri haline geldi. Burada ciddi yatırımlar oldu. Antalya'ya benim dönemimde 11 milyar TL yatırım yaptık. Burada o zaman baraj gölet azdı. 21 tane baraj inşa ettik. 3 tane gölet inşa ettik. Şuanda Antalya'da taşkın sıkıntısı yoksa yaptığımız eserler sayesinde. Ayrıca burada 500 bin dekar araziyi modern sulama sistemi ile suladık. 1 milyar 63 milyon TL sulamadan dolayı çiftçimize bir gelir gelmiş. Derelerde taşkınlar vardı. Aksu deresi mesele burada seferberlik yaptık ve ıslah ettik. 103 tane dereyi yatırım programına koyduk" sözlerine yer verdi.

"Şuanda 600 tane bal ormanı var"

Türkiye'de ilk defa yangın eğitim merkezi kurulduğunu belirten Eroğlu, "293 milyon fidanı dönemimizde toprakla buluşturduk. Bir zamanlar arıcılar ormana giremiyordu. Arıcılar benden ormana girmeyi talep ettiler. O zamanlar bir de kuraklık oldu. Kanundan dolayı ormana giremediklerini belirttiler. Meğer hayvanlar ormana giremiyormuş. Ben her yere bal ormanı kurulmasını talimatı verdim. Arıcılara kovan verilmesini, yer hazırlanmasını, ne istiyorsa o ağacın dikilmesini talimatını verdim. Şuanda 600 tane bal ormanı var. Dünyada biz şuanda Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik. Antalya'da 23 tane bal ormanı var. Amerika'da Türk balları satılmaya başlanmış. Bunu duyunca gurur duydum. 140 tane mesirelik alan kurduk" diye konuştu.

" Akdeniz'de yörük bir kuyusunda Abdülhamit Han sondajı başlıyor"

İlk defa Türkiye'nin her yerinde bin 800 tane otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kurdurduğunu belirten Eroğlu, "Denizdeki bilgiler yabancı ülkelerden alınıyordu. Antalya'ya turist geleceği zaman önce hava durumuna bakıyor. Şuanda dünyanın her yerinden buradaki hava durumu görünüyor. İlk defa yıldırım tespit istasyonu burada 2 tane kurduk. Ben Antalya'da stajda çok şey öğrendim. Antalya'ya olan borcumu ödemenin bir nebze ödemenin mutluğunu yaşıyorum. Antalya daha da büyüyecek. Şimdi Gazipaşa şanslı. Yaklaşık Gazipaşa'nın 45-50 kilometre güneyinde Akdeniz'de yörük bir kuyusunda Abdülhamit Han sondajı başlıyor. Denizden petrol ya da doğal gaz fışkıracak" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: 'Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik" - Son Dakika
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