AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama - Son Dakika
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AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama

05.07.2023 17:51

AK Parti, 15 maddelik torba kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi. Torba yasa teklifinde 'emekli zammı' konusunun yer almaması ise çeşitli tartışmalara neden oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevlerinin olduğunu belirtti.

AK Parti, 15 maddelik torba kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi. Torba yasa teklifinde "emekli zammı" konusunun yer almaması ise çeşitli tartışmalara neden oldu. Yaşanan gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise milyonlara umut olacak "Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil" mesajını verdi.

"ELDEKİ İMKANLARA GÖRE ENFLASYONA EZDİRMEMEMİZ ÖNCELİĞİMİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Enflasyon oranının belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan Hamza Dağ, "Şu anda seçimde vermiş olduğumuz bir söz var. Enflasyon oranı ortaya çıktıkça seyyanen zam da ona göre düzenlendi. Tüm kamu çalışanlarına aynı oranda yapıldı. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Bu süreç içerisinde eldeki imkanlara göre son dönemde yaşamış olduğumuz yüksek enflasyona ezdirmememiz önceliğimiz" dedi.

KURUMLAR VERGİSİ VE MTV ARTTI

Kurumlar vergisi ve MTV artışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dağ, "2023 için bu bir ek şeklinde olduğu görülüyor. Yaşadığımız bir deprem felaketi var, onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biz bu anlamda da yaraların sarılması noktası vatandaşımıza yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Bu süreci en hasıl olacak şekilde geçmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Meclis'e sunulan torba teklifte yer almıyordu! AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"SİYASETEN DİKİLİ AĞACI YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi yönetimiyle ilgili açıklamalarına yanıt veren Dağ, "Hazine Bakanını Kemal Bey dışında herkes tanıyor. 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Siyaseten dikili ağacı yok. Seçim öncesi vaatlerini tutsun, ülkeye faydası olsun." dedi.

SIĞINMACI POLİTİKASI

Türkiye'nin sığınmacı politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "Sadece gönderim diyerek sonuç almak mümkün değil. Son iki üç yıldır önemli adımlar atıldı. Gerginliği azaltma bölgesinde Rusya ve diğer ülkelerle görüşme yapmak kıymetli." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM TALİMATI

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bilgileri aktaran Dağ, "Strateji birimimiz kuruldu. 2021 son aylarında stratejik yol oluşturmuştuk. Bunun çok faydasını hissettik. Herkesin kendi görüşünü ortaya koyması, pandemi süreçlerinde bize iyi bir sonuçlar ortaya çıkardı. Politikalar ve seçim beyannamesine yansıdı. Önceki seçimlerden tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımız ara vermeden talimatları verdi. Yerel seçimler 31 Mart 2024'te olacak. O süreçte apayrı bir atmosfere giriyorsunuz. Her partinin değişmeyen seçim kitlesi var" dedi.

YORUMLAR (10)
  • coşkun leke: Sizin ışıniz zam yapmak değil siz vatandaşın cebindeki ni nasıl o a dusururuz derdine giren hukumet oldunuz ne demek vergileri artırmak araç vergisini ikiye katlamak yazık bu ülkeye vatandaşa yasattiginiz zülum Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • ahmet kardıç: 7500 tl nin biraz üzerinde alan emeklilere,en yüksek artış yapılmalı,kademeli bir artış. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ferhat Eker: ''Yaşadığımız bir deprem felaketi var, onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. '' derken toplanan yardım paralarının ne oldu acaba.. Cevap Yaz 36 3 Yayından Kaldır
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Hamza Dağ, AK Parti, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama - Son Dakika


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