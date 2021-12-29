AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.