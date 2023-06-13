AK Parti'nin ilk kanun teklifi: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika
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AK Parti'nin ilk kanun teklifi: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

13.06.2023 15:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi sarf ettiği "En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak." sözlerinin ardından milyonlar heyecanla bekliyor. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "28. dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi.

"TBMM'NİN YENİ DÖNEMDEKİ İLK FAALİYETİ OLACAK"

Yeni dönemin ilk yasal düzenlemelerine ilişkin konuşan Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ SİVİL ANAYASA EKİM AYINDA ELE ALINACAK"

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları çerçevesinde ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, öncelikli gündemlerinin yeni sivil bir anayasa olacağını da aktararak, "Bütün partilerin ortaya koyduğu sivil, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, kuşatıcı ve kendi paradigmasını temellendirmiş ve tutarlılığını ortaya koymuş milletimizin ve devletimizin, kırmızı çizgilerini muhafaza etmek suretiyle, bu manada Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ve yepyeni bir dünyanın lokomotifi haline getirecek yeni sivil anayasanın yapılması da temel gündemimiz olacaktır. Bunu da ekim ayında açılacak yeni yasama döneminde etraflıca konuşabilme imkanını hep beraber elde etmiş olacağız" dedi.

"HİÇ KİMSE BU GÖREVDEN KAÇAMAZ"

Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasına ilişkin de Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Öncelikli olarak usulün metodun belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce bir tecrübe var. 2011 yılında bütün partiler bir komisyon kurmak ve üye vermek suretiyle, belirli aşamalarda bir araya gelmek suretiyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek suretiyle, TBMM'de bir komisyon kuruldu. Burada oluşan bir müktesebat var. Büyük bir birikim var. Geçmişte 82 Anayasası'nda yapılan çalışmalarda 60'a yakın maddede bütün partilerin uzlaşısı söz konusuydu. Hem geçmişte yapılan çalışmaları irdeleyip, onu da baz alıp bunun üzerinden veya partilerin yaklaşımları çerçevesinde oluşabilecek farklı bir usulle hep beraber tekrar toplumun beklentisi olan yeni bir anayasanın milletimize kazandırılması talebi ve söylemini ete kemiğe büründüreceğiz. Sivil bir anayasa, seçilmiş Meclisin teşekkülü ile oluşmalı. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Geniş bir uzlaşı içinde sivil anayasayı yapmakla görevlendirildik."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (16)
  • alos : EMEKLİYE 2028 E KADAR BİR ŞEY VERMEYİN. 2028 DE ÇOĞU ADRES DEĞİŞTİRMİŞ OLUR. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: 3600 gibi 4 yıl sonra olur o zamana kadar para pul olur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • alos : KAMUDAN PERSONEL BOŞALTMA OLMADIĞI SÜRECE BU DEVLET ASLA DÜZLÜĞE ÇIKAMAZ. MEMUYR VE MAKAM ARABASI SALTANATININ DERHAL BİTMESİ GEREKİR. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi AK Parti'nin ilk kanun teklifi: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika


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