AKAMİB, Mersin, Adana, Hatay ve Karaman illerinden en büyük desteği veren ihracatçı firmaları ödüllendirdi

Ekonomi

Ali Ekber ŞEN/ MERSİN - Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), 2023 yılında 892 milyon dolar ihracat değerine ulaşılmasında Mersin, Adana, Hatay ve Karaman illerinden en büyük desteği veren ihracatçı firmaları ödüllendirdi. Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde 187 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R.Onur Kılıçer, küresel ölçüde yaşanan enflasyon ve resesyon ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'ye döviz kazandırmayı sürdüren başarılı ihracatçıları tebrik etti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) Mersin'deki hizmet binasında gerçekleştirilen AKAMİB 2023 Yılı İhracat Ödül Töreni'ne Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türk Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan, AKİB'e bağlı ihracatçı birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile bölgenin sanayici ve iş insanları katıldı. Ödül töreni öncesinde Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan tarafından Türk Eximbank'ın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

"AKAMİB AİLESİ DEPREM VE EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN ÜRETİM VE İHRACAT GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMA BAŞARISI GÖSTERDİ"

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, açılış konuşmasında Akdenizli mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçılarının 2023 yılında deprem felaketinin yarattığı olumsuzluklar ve uluslararası pazarlarda yaşanan zorluklara rağmen üretim ve ihracat gücünü ortaya koyma başarısı gösterdiğini söyledi. Üye sayısı 5 bine ulaşan AKAMİB'in geçen yıl 187 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Kılıçer, şöyle devam etti:

"2023 yılında ülkemiz ihracatı açısından en zorlu dönemlerden birini yaşadık. Sektörümüz de bu durumdan olumsuz etkilendi. Bir yandan küresel ölçüde yaşanan enflasyon ve resesyonlar diğer yandan hedef pazarlarımızdan Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşının negatif etkilerini gördük. Özellikle bölgemizi büyük ölçüde etkileyen deprem felaketi nedeniyle geçirilen sıkıntılı günlerde sürdürülebilir ihracat yapmak, pazar çeşitliliğini geliştirmek oldukça zordu. Bu koşullar altında Türkiye geneli sektör ihracatımız 8 milyar dolar düzeyinde olurken Birliğimizin ihracatı 892 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Tüm zorlu koşullara rağmen gerçekleştirdiği ihracatla hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize destek sağlayan tüm ihracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Geçen yıl ihracat pazarlarında yaşanan kayıpları telafi etmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Kılıçer, AKAMİB'in 2024 yılı Ocak-Nisan dönemindeki performansında yüzde 4 artış sağlayarak 285 milyon dolar ihracat değerine ulaştıklarını bildirdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUP İHRACATIMIZI ARTIRMAK ÜZERE TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların talep ve beklentilerine de değinen Başkan Kılıçer, şunları söyledi:

"Pandemi sonrası küresel pazarlardaki fiyat rekabeti bizleri de etkiledi. Bu durum fiyatlarımıza yansıdı. Bu esasında arzu edilmeyen bir durum olsa da talebin artış eğiliminde olması bizleri umutlandırıyor. Katma değerli ürün ihraç etmek için Bakanlığımız destekleriyle yeni pazarlar oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak, bu konu tüm ihracat ailemiz için başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Bir diğer önemli sorunumuz ise istihdam ve kalifiye personel ihtiyacıdır. Bu sorunun geleceğimiz için kapsamlı ve ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Türk ihracatçısı olarak bizler de her zaman olduğu gibi tüm sorunlara rağmen elimizi taşın altına koyup ihracatımızı artırmak üzere tüm gayretimizle çalışıyoruz."

"ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJELERİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Birlik bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıçer, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projelerine özel önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Kılıçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana'da mobilya, Hatay'da mobilya ve aksesuarları, Mersin'de kereste ve palet UR-GE projelerimiz hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Yeni açtığımız Çukurova Kâğıt ve Karton Ambalaj UR-GE projemizi de faaliyete aldık. ABD ve Rusya gibi iki hedef pazarımız için geçen yıldan bu yana ciddi etkinlikler yaptık. Ayrıca verimli sektörel ticaret heyetleri düzenledik. E-ihracat eğitimleri verdik. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm destekleri ile ilgili eğitim faaliyetlerimizle üyelerimize desteklerimizi artırdık. 2024 yılında da katlanarak artırdığımız faaliyetlerimize AKAMİB üyelerinin katılmalarını ve faydalanmalarını diliyorum."

İHRACAT ŞAMPİYONLARINA ÖDÜLLERİ ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE VERİLDİ

Açılış konuşmasının ardından AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer ile birlikte Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türk Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve AKAMİB Onursal Başkanı Bülent Aymen, Mersin, Adana, Hatay ve Karaman illerinde en fazla ihracat gerçekleştiren AKAMİB üyelerine ödüllerini verdi. AKAMİB'in 2023 yılı ihracatına en güçlü desteği veren firmalar şu şekilde sıralandı:

Mersin'den İncom Endüstriyel Tarım Orman Ürünleri, Ova Oluklu Mukavva Ambalaj, Bakkalım Tarım Orman ve Gıda Ürünleri, Meysüt Gıda, İntertim Orman Ürünleri, Isın Pres Yapı ve Mobilya Malzemeleri, İnterpalet, Efecan Badem Aromatik Bitkiler, İpek Mobilya ve KH Company Kağıt.

Adana'dan Halk Hijyenik Ürünler, Gizir Ahşap, Oyka Kağıt, Beta Gıda, Adawall Duvar Kağıtları, Teknopak Mikrodalga Kutu Ambalaj, Ressul Yıldız, Label Etiketleme, Arneo ve AD Hijyenik Ürünler.

Hatay'dan, Akra Global, Sultan Döşeme, Kapan Mobilya, Serendi, Hamdi Group, Ergün Dış Ticaret, Zeynep Sağlamoğlu Aksesuar, Hatay Kağıtçılık, Ergin Doğan Aksesuar ve Berva Mobilya.

Karaman'dan Oğuzcanlar Makina, Fiberpak Kağıt, Furniturk Dış Ticaret, Özbey Hijyenik ve Başaranoğlu Mobilya.