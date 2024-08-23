Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber

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Dün gece yarısından itibaren benzine yapılan 1 lira 46 kuruşluk indirim, araç sahiplerine biraz olsun nefes aldırdı. Bu gelişmenin ardından gözler motorine ve LPG'ye çevrilmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren motorine indirim, LPG'ye ise zam gelecek.

23.08.2024 12:08
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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 75 dolara kadar düşmesiyle benzin ve motorine peş peşe indirim geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM

Dün gece yarısı benzine gelen 1 lira 42 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatından da 91 kuruşluk fiyat düşüşü olacak. LPG'ye ise 42 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG'ye fiyatlarındaki değişim 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

BENZİN

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 43.94 TL
  • İstanbul (Anadolu): 43.87
  • Ankara: 44.35 TL
  • İzmir: 44.87 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 23.23 TL
  • İstanbul (Anadolu): 22.69 TL
  • Ankara: 23.24 TL
  • İzmir: 22.99 TL
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • İshak Klein: Ağam bizimle eğleniyor!… 29 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ver yetkii gör etkiyi 18 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: motorine en az 2 tl indirim olması lazım 19 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: secim zamanı sandıkta görüşürüz. 12 1 Yanıtla
  • mehmet çimen: Dalga geçer gibi indirim brent petrol 15 dolara düşse yine 90 kuruş indirirler sonrada dolara bağlı diyorlar 8 1 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: çok olmuş 91 kuruş ya 1 kuruş yeterdi bize 6 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: aynı başlıktan sıkılmadınız mı 6 0 Yanıtla
  • Yavuz Dalkiran: maaşallah maaşallah indirimli bindirilmiş anlamadık ver coşkuyu 5 0 Yanıtla
  • Tuci: herbolog saolsun 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Gökdeniz: bugun bu kadar indirim yarın 2 TL zam 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika
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