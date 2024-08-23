Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber

Ekonomi

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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 75 dolara kadar düşmesiyle benzin ve motorine peş peşe indirim geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM

Dün gece yarısı benzine gelen 1 lira 42 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatından da 91 kuruşluk fiyat düşüşü olacak. LPG'ye ise 42 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG'ye fiyatlarındaki değişim 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.24 TL

İstanbul (Anadolu): 43.13 TL

Ankara: 43.55 TL

İzmir: 44.05 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.94 TL

İstanbul (Anadolu): 43.87

Ankara: 44.35 TL

İzmir: 44.87 TL

OTO GAZ