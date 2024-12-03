Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor

Ekonomi

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,97 TL indirim bekleniyor.

Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.07 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.96 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.99 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.