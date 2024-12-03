Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,97 TL indirim bekleniyor.
Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 43.07 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin fiyatı: 42.96 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Benzin litre fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 43.99 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor - Son Dakika
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