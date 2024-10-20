Akaryakıta çifte indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta çifte indirim geliyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 22 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 87 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 65 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

20.10.2024 14:44
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 41 lira 85 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta çifte indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • hasan h. Bey:
    ekepe hukumeti yargilanmali ve yandaslariyla beraber yuce divan karsisina cikmalidir.bu vatan sahipsiz degil guzelim ulkede muhalefet yok her yanimiz bolucu teror orgutleriyle sarilmis cakma milliyetcilerle dolmus 65 50 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    AKP'ye oy verecek sığır değilim 29 21 Yanıtla
  • Erol Uymaz:
    tabiki indirim yapmadan nasıl bindirim yapacan, akaryakıt artınca herşeyin fiyatı artırıyorlar indirim olunca niye herşeyin fiyatları indirilmiyor. yazıklar olsun 3maymun oynamaya devam utanç utandı şeytan utanmadı 24 6 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    Allahım inanamıyorum hemde çifte indirim holeeey :) 23 4 Yanıtla
  • Songül Biçici:
    Peki gıda ve tedarik ürünlerinde indirim olacak mi hiç zannetmiyorum 22 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ooooo zengin olduk harika bir haber 14 2 Yanıtla
  • Trabzon:
    büyük zamdan önceki kandırmacamı yoksa bu 12 2 Yanıtla
  • Metin Kılıç:
    LPG'liler taş yesin de mi 5 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    yarın varil varil alırım 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    indirim demek bindirim demek indiriminizi...... 4 0 Yanıtla
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