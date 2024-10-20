Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 41 lira 85 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta çifte indirim geliyor - Son Dakika
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