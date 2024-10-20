Akaryakıta çifte indirim geliyor

Ekonomi

Vural Çelik\'in cenazesinde tüm gözler o 2 ismi aradı

Şiddetli rüzgar alevlerin yayılmasına neden oldu

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 41 lira 85 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı