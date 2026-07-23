Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı - Son Dakika
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Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

23.07.2026 10:26
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Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içinde akaryakıt tabelalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son 15 günde yapılan 7'nci zamla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 70 lira sınırına yaklaştı.

ABD-İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandığı dönemde 70 dolara kadar gerileyen brent petrol, bölgede tansiyonun yeniden artmasıyla 90 dolar bandını aştı. Küresel piyasalardaki bu hızlı dalgalanma, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının peş peşe artmasına neden oldu.

SON 15 GÜNÜN ZAM TAKVİMİ

Temmuz ayı içerisinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. 23 Temmuz itibarıyla benzine gelen 1 lira 23 kuruşluk son zamla birlikte, son 16 günde akaryakıt fiyatları tam 7 kez artmış oldu.

MOTORİNE ZAM

7 Temmuz- Litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk artış yansıdı.

MOTORİNE ZAM

10 Temmuz- Litre fiyatına 3 lira 8 kuruşluk ikinci artış yansıdı.

BENZİNE ZAM

15 Temmuz- Benzinin litre fiyatı 1 lira 60 kuruş arttı.

ÇİFTE ZAM

17 Temmuz- Motorine 3 lira 90 kuruş, benzine ise 1 lira zam geldi.

MOTORİNE ZAM

21 Temmuz- Litre fiyatına 1 lira 12 kuruşluk yeni bir artış yapıldı.

BENZİNE ZAM

23 Temmuz- Benzinin litre fiyatı 1 lira 23 kuruş daha zamlandı.

İŞTE İL İL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 67.04 TL

Motorin 74.31 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 66.89 TL

Motorin 74.19 TL

ANKARA

Benzin: 67.99 TL

Motorin: 75.43 TL

İZMİR

Benzin: 68.28 TL

Motorin: 75.71 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük ürün fiyatları ile güncel dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor.

Brent Petrol, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı - Son Dakika
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