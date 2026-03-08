Akkuyu Nükleer'de Kadın Mühendisler Geleceği Aydınlatıyor - Son Dakika
Akkuyu Nükleer'de Kadın Mühendisler Geleceği Aydınlatıyor

Akkuyu Nükleer\'de Kadın Mühendisler Geleceği Aydınlatıyor
08.03.2026 09:50
Akkuyu NGS'de çalışan kadın mühendisler, enerji sektöründe öncülük ederek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlıyor.

?????? Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ve tamamlandığında ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan kadın mühendisler, enerji sektörünün geleceğini aydınlatıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan kadın mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde görev alma deneyimlerini paylaştı.

Akkuyu NGS Teknik ve Endüstriyel Güvenlik Durum Kontrol Bölümü Uzmanı Senanur Duyar, santralde güçlü bir "güvenlik kültürü" oluşturulması amacıyla sahadaki her adımın uluslararası standartlara uygun şekilde titizlikle denetlendiğini belirterek, "Amacımız sadece uygunsuzlukları tespit etmek değil, aynı zamanda bu uygunsuzlukların giderilmesini sağlarken nedenini açıklayarak daha sonra tekrarlanmamasını temin etmek. Bu sebeple de işimiz oldukça yoğun ilerliyor." dedi.

Duyar, projenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, Akkuyu NGS'nin yalnızca bir enerji yatırımı olmadığını, aynı zamanda yeni bir sektörün oluşmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'ye nükleer santral kazandırmanın ötesinde yeni bir sektör inşa ettiklerinin altını çizen Duyar, "Bu bölgede bu kadar gelişmiş yollar, bu kadar yeni iş kaynakları yoktu. Santrali inşa ederken bunlara ihtiyaç duyduk ve çevremiz de bizimle birlikte gelişmeye başladı. Bunların içinde kadın olarak var olmak tabii ki büyük bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Senanur Duyar, nükleer sektörde detaylara verilen önemin hayati olduğunu, görevlerinin yüksek dikkat ve konsantrasyon gerektirdiğini vurgulayarak, "Bizim işimizde küçük bir detay diye bir şey yok. Her ayrıntı son derece önemli ve çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumda kadınların zor mesleklerde yer alamayacağı yönündeki önyargılara da değinen Duyar, şöyle devam etti:

"Kadınlar zor meslekleri yapamaz gibi genel bir bakış var. Hayır, gayet güzel yapabiliyor. Bir uzman olarak kendimi geliştirdim, gördüğünüz gibi bugün karşınızda duruyorum ve gururluyum. Genç kadınların da arkamdan gelmesini, bu gururu onlarla da paylaşmayı istiyorum. Ben de bu işe sıfırdan başladım. Karşınıza çıkan hiçbir zorlukta pes etmeyin, devam edin, öğrenin, geliştirin ve büyütün, güzelleştirin."

Santralde kadın çalışan sayısı oldukça fazla

Akkuyu NGS 2. Devre Kimyasal Analiz Uzmanı Yağmur Küçük ise Türkiye'nin ilk nükleer santralinde kadın mühendis olarak görev yapmanın kendisi için gurur ve büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini söyledi.

Küçük, kimya alanında kadın çalışan sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Kimya Bölümü'nde kadınların sayısı erkeklerden daha fazla ve bizim çalıştığımız laboratuvar alanı son derece uygun bir ortam. Kimsenin önyargıda bulunmamasını tavsiye ediyorum, hepimiz burada birlik içinde çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Standart dışı durumlara ilişkin senaryolar düzenli tatbikatlarla test ediliyor

Akkuyu NGS Lisanslama Destek Birimi Baş Uzmanı Elif Uğur da santralin ileri teknoloji kullanılarak inşa edildiğini ve tasarım aşamasında her türlü senaryonun ayrıntılı biçimde analiz edildiğini kaydetti.

Uğur, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin birlikte çalışacak şekilde tasarlandığını belirterek, bu yapı sayesinde olası standart dışı durumlara karşı güçlü bir güvenlik altyapısı oluşturulduğunu ifade etti.

Akkuyu NGS Teknik Teşhis Laboratuvarı Uzmanı Berrin Emel Baran ise santral personeline teknik eğitimler verildiğine ve olası standart dışı durum senaryolarının düzenli tatbikatlarla test edildiğine dikkati çekerek, "Olası bir afet ya da standart dışı durum senaryosuna karşı hazırlıklıyız. Sürekli tatbikatlar oluyor, sürekli güncel şekilde çalışıyoruz bunlar için." diye konuştu.

Baran, ekipler arası koordinasyonun sağlanmasında kritik bir birimde görev aldığının altını çizerek, "Diğer birimlerle sürekli iletişim halindeyiz. Açık ve dürüst bir şekilde verileri paylaşıyoruz. Zaten her veri kayıt altında bulunuyor. Her veri belgelendiriliyor. Bunlar nükleer santralde çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Santralde cinsiyet ayrımının bulunmadığını, önemli olanın bilgi, deneyim ve sorumluluk bilinci olduğunu vurgulayan Baran, "Sorumluluk alabilen, bilgilerine güvenen herkes burada çalışabilir. Çoğu kadın çok önemli görevlerde çalışıyor. Bu da genç kızlarımıza büyük bir örnek oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, 8 Mart, Enerji, Son Dakika

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, 8 Mart, Enerji

Akkuyu Nükleer'de Kadın Mühendisler Geleceği Aydınlatıyor
