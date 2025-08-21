Aksa Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aksa Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Aksa Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı
21.08.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Enerji, TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunda 2024 hedeflerini ve başarılarını paylaştı.

Aksa Enerji, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'yla (TSRS) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda; 2024 yılına ait finansal ve operasyonel gelişmeler, dijital dönüşüm adımları, iklim riski ve fırsatları, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel-sosyal-yönetişim performansı yer aldı. Aksa Enerji, emisyon azaltımından yerel istihdama, toplumsal cinsiyet eşitliğinden tedarik zinciri yönetimine kadar birçok alanda sürdürülebilir yüksek büyümeye katkı sundu.

Aksa Enerji, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını bütüncül şekilde ortaya koyan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan rapor, Şirketin 2030 Global Stratejisi kapsamında; finansal ve operasyonel performans, yeni yatırımlar, dijital dönüşüm ile çevresel, yönetişimsel ve toplumsal etki alanlarında kaydedilen ilerlemeleri belgeledi.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, şirketin 2024 yılı sürdürülebilirlik performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Aksa Enerji olarak sürdürülebilir yüksek büyüme yolculuğumuzu sadece kapasite artışıyla değil; çevresel sorumluluk, sosyal etki ve kurumsal şeffaflıkla tanımlıyoruz. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu ilk raporumuzla finansal ve finansal olmayan metrikleri tek bir çatı altında sunduk; 2024 yılı da bu yaklaşımın somut çıktılarla pekiştiği bir yıl oldu. Yenilenebilir enerji santral yatırımlarımızı hızlandırırken, uluslararası projelerimizle de yerel ekonomilere değer kattık. Kurumsal yönetişimde sürdürülebilirliği kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Enerji dönüşümünde güçlü adımlar atmaya, toplumsal fayda oluşturan, şeffaf, hesap verilebilir ve yenilikçi projelerle ilerlemeye devam edeceğiz."

Global yatırımlar

2024 yılında 7 ülkede 11 santral ve 3.058 MW kurulu güce ulaşan Aksa Enerji; 31,6 milyar TL ciro, 7,6 milyar TL FAVÖK (yaklaşık yüzde 24 FAVÖK marjı) ve yaklaşık 2 milyar TL konsolide net kar elde etti. Net finansal borcun FAVÖK'e oranı 3,6x seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK'ün yüzde 73'ü yurt dışı operasyonlardan geldi.

Bu dönemde şirketin Özbekistan'da gerçekleştirdiği modernizasyon ve yeni santral yatırımlarıyla aktif kurulu güç 1.220 MW'a ulaştı. 430 MW kapasiteli Talimercan Santrali ile birlikte Aksa Enerji, Özbekistan'daki en büyük Türk yatırımcı ünvanının sahibi oldu. Kazakistan Kızılorda'daki 240 MW kombine ısı-güç santralinin inşasında da önemli ilerlemeler sağlandı. Aynı zamanda Aksa Enerji KKTC Kalecik santralinde kurulu güç 188 MW'a yükseldi. Afrika'da ise Gana Kumasi (350 MW) ve Senegal Saint Louis (255 MW) projeleriyle bölgesel enerji arz güvenliğine sunulan katkı güçlendirildi.

Şirket aynı zamanda Türkiye'de lisanslı depolamalı yenilenebilir enerji santrali olan 100,08 MW kapasiteli Mersin RES projesiyle bu alandaki öncülüğünü ortaya koydu. Şirket, hayata geçirilen yeni projelerle 2028 yılına kadar 10 farklı ilde toplam 891,41 MW kurulu güce ulaşacak.

Çevresel ve sosyal etki yatırımları

Şirket, 2024 yılında çevresel sürdürülebilirlik alanındaki etkisini somut projeler ve yatırımlarla artırdı. Bu dönemde Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarının tamamını azaltan şirket, tüm santrallerinde tüketilen elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamak üzere IREC sertifikasını aldı.

Şirket, aynı zamanda çevresel taahhütlerini uluslararası düzeyde de güçlendirerek 2024'te UN Global Compact İklim Hedefi Hızlandırma Programı'na katılım göstererek, bilim temelli emisyon azaltım yaklaşımını güçlendirdi.

Sosyal etki yatırımlarının performansını da yukarı taşıyan şirket, uluslararası ölçekte enerjiyi erişimi artıran, yerel istihdamı destekleyen ve altyapı ve onarım projeleriyle toplumsal yaşama güç katan faaliyetler gerçekleştirdi. 1.365 kişiye ulaşan istihdam yapısıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde kalkınmaya katkı sunan Aksa Enerji, yurt dışı santrallerde yüzde 63 yerel istihdam oranına erişti. Tüm çalışanlara yıl boyunca kapsamlı mesleki gelişim ve iş sağlığı-güvenliği eğitimleri verilirken, Aksa Akademi bünyesinde yürütülen programlarla da yetkinlik gelişimi desteklendi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren şirket, genel müdürlük düzeyinde kadın çalışan oranını yüzde 50'ye, yönetim kurulu kadın üye oranını ise 2024 yılında yüzde 25'e yükseltti. Şirket, 2027 yılına kadar kadın girişimciler ve eşitlik taahhütlü tedarikçilerle iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Global strateji, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm

2030 Global Stratejisi doğrultusunda şirket, "Çekirdeği Güçlendirmek, Portföyü Çeşitlendirmek ve Yeni Teknolojilere Yatırım" öncelikleriyle ilerliyor. Bu kapsamda 2024'te başlatılan 'Power Up' kurumsal dönüşüm programı ile süreçler dijitalleştirildi, verimlilik ve kurumsallaşma alanına yatırımlar yapıldı ve bilgi güvenliğiyle operasyonel mükemmellik alanlarındaki standartlar yükseltildi.

Bu dönemde aynı zamanda yönetişim alanında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 94,10'a yükselten Aksa Enerji, üst üste 9. kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı. Şirket ayrıca, Capital500 ve Fortune500 listelerinde Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumunu pekiştirdi.

Şirketin 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, TSRS ve GRI standartları esas alınarak hazırlandı; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki katkılar da raporda ayrıntılı olarak paylaşıldı. Şirketin sürdürülebilirlik raporuna aksaenerji.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aksa Enerji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:16:31. #7.13#
SON DAKİKA: Aksa Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.