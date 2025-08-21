Aksa Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Aksa Enerji, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'yla (TSRS) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda; 2024 yılına ait finansal ve operasyonel gelişmeler, dijital dönüşüm adımları, iklim riski ve fırsatları, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel-sosyal-yönetişim performansı yer aldı. Aksa Enerji, emisyon azaltımından yerel istihdama, toplumsal cinsiyet eşitliğinden tedarik zinciri yönetimine kadar birçok alanda sürdürülebilir yüksek büyümeye katkı sundu.

Aksa Enerji, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını bütüncül şekilde ortaya koyan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan rapor, Şirketin 2030 Global Stratejisi kapsamında; finansal ve operasyonel performans, yeni yatırımlar, dijital dönüşüm ile çevresel, yönetişimsel ve toplumsal etki alanlarında kaydedilen ilerlemeleri belgeledi.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, şirketin 2024 yılı sürdürülebilirlik performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Aksa Enerji olarak sürdürülebilir yüksek büyüme yolculuğumuzu sadece kapasite artışıyla değil; çevresel sorumluluk, sosyal etki ve kurumsal şeffaflıkla tanımlıyoruz. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu ilk raporumuzla finansal ve finansal olmayan metrikleri tek bir çatı altında sunduk; 2024 yılı da bu yaklaşımın somut çıktılarla pekiştiği bir yıl oldu. Yenilenebilir enerji santral yatırımlarımızı hızlandırırken, uluslararası projelerimizle de yerel ekonomilere değer kattık. Kurumsal yönetişimde sürdürülebilirliği kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Enerji dönüşümünde güçlü adımlar atmaya, toplumsal fayda oluşturan, şeffaf, hesap verilebilir ve yenilikçi projelerle ilerlemeye devam edeceğiz."

Global yatırımlar

2024 yılında 7 ülkede 11 santral ve 3.058 MW kurulu güce ulaşan Aksa Enerji; 31,6 milyar TL ciro, 7,6 milyar TL FAVÖK (yaklaşık yüzde 24 FAVÖK marjı) ve yaklaşık 2 milyar TL konsolide net kar elde etti. Net finansal borcun FAVÖK'e oranı 3,6x seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK'ün yüzde 73'ü yurt dışı operasyonlardan geldi.

Bu dönemde şirketin Özbekistan'da gerçekleştirdiği modernizasyon ve yeni santral yatırımlarıyla aktif kurulu güç 1.220 MW'a ulaştı. 430 MW kapasiteli Talimercan Santrali ile birlikte Aksa Enerji, Özbekistan'daki en büyük Türk yatırımcı ünvanının sahibi oldu. Kazakistan Kızılorda'daki 240 MW kombine ısı-güç santralinin inşasında da önemli ilerlemeler sağlandı. Aynı zamanda Aksa Enerji KKTC Kalecik santralinde kurulu güç 188 MW'a yükseldi. Afrika'da ise Gana Kumasi (350 MW) ve Senegal Saint Louis (255 MW) projeleriyle bölgesel enerji arz güvenliğine sunulan katkı güçlendirildi.

Şirket aynı zamanda Türkiye'de lisanslı depolamalı yenilenebilir enerji santrali olan 100,08 MW kapasiteli Mersin RES projesiyle bu alandaki öncülüğünü ortaya koydu. Şirket, hayata geçirilen yeni projelerle 2028 yılına kadar 10 farklı ilde toplam 891,41 MW kurulu güce ulaşacak.

Çevresel ve sosyal etki yatırımları

Şirket, 2024 yılında çevresel sürdürülebilirlik alanındaki etkisini somut projeler ve yatırımlarla artırdı. Bu dönemde Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarının tamamını azaltan şirket, tüm santrallerinde tüketilen elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamak üzere IREC sertifikasını aldı.

Şirket, aynı zamanda çevresel taahhütlerini uluslararası düzeyde de güçlendirerek 2024'te UN Global Compact İklim Hedefi Hızlandırma Programı'na katılım göstererek, bilim temelli emisyon azaltım yaklaşımını güçlendirdi.

Sosyal etki yatırımlarının performansını da yukarı taşıyan şirket, uluslararası ölçekte enerjiyi erişimi artıran, yerel istihdamı destekleyen ve altyapı ve onarım projeleriyle toplumsal yaşama güç katan faaliyetler gerçekleştirdi. 1.365 kişiye ulaşan istihdam yapısıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde kalkınmaya katkı sunan Aksa Enerji, yurt dışı santrallerde yüzde 63 yerel istihdam oranına erişti. Tüm çalışanlara yıl boyunca kapsamlı mesleki gelişim ve iş sağlığı-güvenliği eğitimleri verilirken, Aksa Akademi bünyesinde yürütülen programlarla da yetkinlik gelişimi desteklendi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren şirket, genel müdürlük düzeyinde kadın çalışan oranını yüzde 50'ye, yönetim kurulu kadın üye oranını ise 2024 yılında yüzde 25'e yükseltti. Şirket, 2027 yılına kadar kadın girişimciler ve eşitlik taahhütlü tedarikçilerle iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Global strateji, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm

2030 Global Stratejisi doğrultusunda şirket, "Çekirdeği Güçlendirmek, Portföyü Çeşitlendirmek ve Yeni Teknolojilere Yatırım" öncelikleriyle ilerliyor. Bu kapsamda 2024'te başlatılan 'Power Up' kurumsal dönüşüm programı ile süreçler dijitalleştirildi, verimlilik ve kurumsallaşma alanına yatırımlar yapıldı ve bilgi güvenliğiyle operasyonel mükemmellik alanlarındaki standartlar yükseltildi.

Bu dönemde aynı zamanda yönetişim alanında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 94,10'a yükselten Aksa Enerji, üst üste 9. kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı. Şirket ayrıca, Capital500 ve Fortune500 listelerinde Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumunu pekiştirdi.

Şirketin 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, TSRS ve GRI standartları esas alınarak hazırlandı; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki katkılar da raporda ayrıntılı olarak paylaşıldı. Şirketin sürdürülebilirlik raporuna aksaenerji.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL