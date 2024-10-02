Almanya'nın Silah Satışı 11 Milyar Euroyu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'nın Silah Satışı 11 Milyar Euroyu Geçti

Almanya, 2023'ün ilk 9 ayında silah ve askeri malzeme satışını 11 milyar euroya çıkardı.

02.10.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-eylül döneminde 11 milyar avroya yükselerek, neredeyse bir önceki yılın toplam silah ihracatına ulaştı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, yılın ocak-eylül dönemine ilişkin silah ve askeri malzeme satışlarına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, Alman hükümeti yılın 9 ayında yurt dışına yaklaşık 11 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece Almanya'nın 9 aydaki silah ve askeri malzeme satışı, 2023'ün tamamındaki 12,2 milyar avroluk rekora yaklaştı.

Alman hükümeti, yılın ilk üç çeyreğinde toplamda yaklaşık 7,2 milyar avroluk savaş silahı ve yaklaşık 3,8 milyar avroluk diğer askeri teçhizat ihracatını onayladı.

Bakanlığın raporuna göre, yılın ocak-eylül döneminde askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 7,1 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi. 2023'ün aynı döneminde bu değer yaklaşık 3,3 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya ihracat izinleri arasında Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard tipi uçaksavar tankları, PzH obüsleri, stinger füzeleri, el bombaları, kasklar ve araçlar bulunuyor.

Ukrayna'yı 1 milyar 216 milyon avro ile Singapur, 558 milyon avro ile Cezayir, 246 milyon avro ile ABD ve 212 milyon avro ile Hindistan izledi.

Hükümetin yılın ilk 9 ayında onay verdiği 11 milyar avroluk silah satışının yüzde 87'sine karşılık gelen 9,5 milyar avroluk bölümü Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine gerçekleşti.

Almanya'da silah ihracatı kontrollerinde İsviçre, Singapur, Ukrayna, Japonya, Avustralya ve Güney Kore, NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, İhracat, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, berlin, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Silah Satışı 11 Milyar Euroyu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 22:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın Silah Satışı 11 Milyar Euroyu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement