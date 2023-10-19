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Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi

Son Güncelleme: 19.10.2023 17:00

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 741 bin lira, en yüksek 1 milyon 836 bin 449,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 832 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.529 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 474 milyon 803 bin 210,90 lira, işlem miktarı ise 2.529,68 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 578 milyon 277 bin 301,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:




STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.835.000,002.021,85

En Düşük1.741.000,001.930,00

En Yüksek1.836.499,502.033,00

Kapanış1.832.000,002.031,65

Ağırlıklı Ortalama1.794.956,761.951,43

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.474.803.210,90

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.529,68

Toplam İşlem Adedi98
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi - Son Dakika
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