Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 741 bin lira, en yüksek 1 milyon 836 bin 449,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 832 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.529 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 474 milyon 803 bin 210,90 lira, işlem miktarı ise 2.529,68 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 578 milyon 277 bin 301,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:









STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.835.000,00 2.021,85

En Düşük 1.741.000,00 1.930,00

En Yüksek 1.836.499,50 2.033,00

Kapanış 1.832.000,00 2.031,65

Ağırlıklı Ortalama 1.794.956,76 1.951,43

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.474.803.210,90



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.529,68



Toplam İşlem Adedi 98



Kaynak: AA