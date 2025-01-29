Altın ve döviz için kader anı bu akşam - Son Dakika
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Ekonomi

Altın ve döviz için kader anı bu akşam

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Altın ve döviz piyasalarında belirleyici olacak Fed kararı bu akşam açıklanacak. Yatırımcılar, altın ve döviz kurları üzerinde etkisi olacağı değerlendirilen 22:00'de açıklanacak olan faiz kararı ve ardından Fed yetkililerinin 22:30'da makro ekonomiye ilişkin yorumunu dikkatle takip ediyor.

29.01.2025 09:03  Güncelleme: 09:30
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Federal Rezerv yetkililerinin bu hafta faiz oranlarını sabit tutarak enflasyonu düşürmek ve Başkan Donald Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini değerlendirmek için kendilerine daha fazla zaman tanımaları bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENENDEN YÜKSEK

Birçok politika yapıcı, ABD ekonomisinin sağlam bir zeminde olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğunu gösteren verilerin ardından bu yıl daha az faiz indirimi beklediklerini söyledi. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin Aralık ayı verileri Cuma günü açıklanacak. Yine de, bir dizi şaşırtıcı verinin ve ABD ekonomisinin Trump'ın ticaret, vergilendirme, göç ve düzenlemelerle ilgili bir dizi cesur yeni politikasına nasıl tepki vereceğine dair belirsizliğin ardından, yetkililerin belirli bir faiz patikasına bağlı kalması pek olası değil. EY'nin baş ekonomisti Gregory Daco, "Faiz indirimini es geçiyorlar. Ancak Fed fon oranını yıl içinde daha fazla ayarlamak için mümkün olduğunca fazla opsiyonelliği korumak istiyorlar" dedi.

KRİTİK KARAR 22:00'DE AÇIKLANACAK

Fed'in faiz kararını bugün saat 22:00'da açıklayacak ve 22:30'da da Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Fed gözlemcileri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı sonrası açıklamasında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyor. Daco "Ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasına" atıfta bulunan mevcut ifadenin, politika yapıcılara ekonomide neler olduğuna bağlı olarak gerektiğinde yaklaşımlarını değiştirme esnekliği sağladığını söyledi. Powell'a gazeteciler tarafından, kendisinin ve meslektaşlarının Trump'ın politikalarını ve önerdiği planları ekonomiye yönelik görünümlerinde nasıl hesaba kattıkları konusunda baskı yapılacağı neredeyse kesin. Fed yetkililerinin Mart ayındaki politika toplantısına kadar güncellenmiş tahminlerini açıklamaları beklenmiyor.

ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSKLERE İŞARET EDİLDİ

Ancak Aralık toplantısının tutanakları, katılımcıların "bir kısmının" ekonomik projeksiyonlarına Trump'ın potansiyel planları hakkında yer tutucu varsayımlar dahil ettiğini ve "neredeyse tüm katılımcıların" enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını söylediğini gösterdi. Daco'ya göre yatırımcılar ayrıca Powell'dan "nötr oran" ya da Fed'in ekonomiyi ne canlandırdığı ne de soğuttuğu seviye hakkında daha fazla şey duymak istiyor. Yetkililer geçtiğimiz yıl boyunca nötr faiz oranı tahminlerini yükseltmişlerdi. Birçok politika yapıcı faiz oranlarının bu noktaya yakın olduğuna inanıyorsa, bu sadece daha yavaş bir indirim hızına değil, aynı zamanda daha az toplam kesintiye de işaret ediyor.

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

FED'in açıklayacağı faiz kararı kadar, bunun ardından makro ekonomiye ilişkin yapacağı değerlendirmeler de her zaman büyük dikkatle takip ediliyor. Ancak piyasada oluşan Fed'in faizi sabit tutma beklentisi, önceki raporlardan elde edilen değerlendirmeler, Fed'in değerlendirmelerini daha da önemli hale getiriyor. Uzmanlar, sabit tutulacak bir Fed faizinin piyasalar üzerinde büyük dalgalanmalar oluşturmayacağı görüşünde birleşiyor. Bununla birlikte piyasa değerlendirmesinin şahin mi güvercin mi olacağının bu belirsizliği bir derece giderebileceğini kaydediyor. Fed'in akşamki yorumunda gelecekte faiz indirimi sinyali vermesi durumunda, doların değer kaybedebileceği, altının ise yükselişe geçebileceği yorumunu yapıyor. Ancak Fed'in şahin yorumlarının doları güçlendirebileceği ve altının baskılanabileceğini kaydediyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik, yorum ve bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Altın ve döviz için kader anı bu akşam

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Son Dakika Ekonomi Altın ve döviz için kader anı bu akşam - Son Dakika

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