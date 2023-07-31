Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle Devam Ediyor - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle Devam Ediyor

31.07.2023 10:39

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.695 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 1.955 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyonist baskıların azalacağına yönelik öngörülerle altına olan talebin azaldığını belirtti. Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in aksiyonlarına ilişkin ipuçları vereceği ve önemli şirketlerin bilançolarının takip edileceği ifade edildi.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.695 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Altının gram fiyatı cuma günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.695 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yatay seyirle 1.695 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.955 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda enflasyonist baskıların azalacağına yönelik öngörülerle pozitif bir seyir izlendiğini altın gibi güvenli limanlara talebin azaldığını belirtti. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini söyleyen analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle Devam Ediyor - Son Dakika


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