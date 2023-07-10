Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.616 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.616 lira seviyesinden işlem görüyor

10.07.2023 11:26

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.616 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.616 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI 1.616 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.830 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla 1.926 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.925 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYON VERİLERİNİ TAKİP EDİYOR

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların günden güne güçlendiğini hatırlatan analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü vurguladı.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, geçen hafta ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin 4,0940 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini kaydederek, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağını fiyatlandığını vurguladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.616 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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