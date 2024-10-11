AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da

Ekonomi

Bu yıl 24-25 Ekim'de ilk kez İstanbul'da düzenlenecek AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Zirve kapsamında 12 ülkeden iş insanları, kamu temsilcileri ve uluslararası kurumları bir araya gelecek.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da bulunan Amerikan Ticaret Odaları liderliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan temsilciler katılacak.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen zirve ile Avrasya bölgesinde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Zirvede bölgedeki mevcut ve potansiyel iş fırsatları ve ortaklıkları değerlendiren dünya çapındaki şirketlerden konuşmacılar yer alacak. Zirve süresince katılımcılar, paydaşlar ve iş dünyası temsilcileriyle bire bir toplantılar ve atölye çalışmalarına da katılacaklar.

Zirveye ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye'yi global pazarlara taşımayı ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren Turnaoğlu, "Şimdi de bölgemizdeki diğer Amerikan Ticaret Odaları (AmChams) ile iletişim ve iş birliğimiz ile ticaret potansiyelini daha da geniş bir kapsam ve coğrafya ulaştırmak için çalışıyoruz. Bizleri bir araya getiren AEES zirvesini hayata geçirme fikri de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğdu. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan Ticaret Odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi (AEES) organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.