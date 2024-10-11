AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da

24-25 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek zirve, 12 ülkeden iş insanları ve temsilcileri bir araya getirecek.

11.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 24-25 Ekim'de ilk kez İstanbul'da düzenlenecek AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Zirve kapsamında 12 ülkeden iş insanları, kamu temsilcileri ve uluslararası kurumları bir araya gelecek.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da bulunan Amerikan Ticaret Odaları liderliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan temsilciler katılacak.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen zirve ile Avrasya bölgesinde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Zirvede bölgedeki mevcut ve potansiyel iş fırsatları ve ortaklıkları değerlendiren dünya çapındaki şirketlerden konuşmacılar yer alacak. Zirve süresince katılımcılar, paydaşlar ve iş dünyası temsilcileriyle bire bir toplantılar ve atölye çalışmalarına da katılacaklar.

Zirveye ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye'yi global pazarlara taşımayı ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren Turnaoğlu, "Şimdi de bölgemizdeki diğer Amerikan Ticaret Odaları (AmChams) ile iletişim ve iş birliğimiz ile ticaret potansiyelini daha da geniş bir kapsam ve coğrafya ulaştırmak için çalışıyoruz. Bizleri bir araya getiren AEES zirvesini hayata geçirme fikri de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğdu. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan Ticaret Odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi (AEES) organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Avrasya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.