Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi - Son Dakika
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Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi

06.07.2022 11:42

Küresel enerji fiyatlarındaki artış devam ederken Türkiye'nin çeşitli illerinde ekmeğe zam geliyor. Aydın, Mersin ve Eskişehir'in ardından Ankara'da da ekmek bundan sonra 4 TL'ye satılacak. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi haberimizde...

Vatandaşların hemen hemen her gün almak zorunda olduğu ürünlerin başında gelen ekmeğin fiyatı yine arttı. Ekmeğe son haberi ise Ankara'dan geldi.

EKMEK 3 TL'DEN 4 TL'YE ÇIKTI

Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler gerekçe göstererek ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Başkentte ekmeğe yapılan zamların bugünden geçerli olacağı öğrenildi. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi:

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Ankara, Ekmek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi - Son Dakika
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