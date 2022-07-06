Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi

Vatandaşların hemen hemen her gün almak zorunda olduğu ürünlerin başında gelen ekmeğin fiyatı yine arttı. Ekmeğe son haberi ise Ankara'dan geldi.
Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler gerekçe göstererek ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.
Başkentte ekmeğe yapılan zamların bugünden geçerli olacağı öğrenildi. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi:
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