Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi

Vatandaşların hemen hemen her gün almak zorunda olduğu ürünlerin başında gelen ekmeğin fiyatı yine arttı. Ekmeğe son haberi ise Ankara'dan geldi.

EKMEK 3 TL'DEN 4 TL'YE ÇIKTI

Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler gerekçe göstererek ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Başkentte ekmeğe yapılan zamların bugünden geçerli olacağı öğrenildi. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı yeni fiyat listesi: