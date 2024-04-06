Ankara-Eskişehir YHT Hattında 20 Milyon Yolcu Taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Eskişehir hattının ilk hizmete giren Yüksek Hızlı Tren (YHT) olması nedeniyle Türkiye'nin "gözbebeği" olduğunu belirterek, "Ankara-Eskişehir hattında açılışından bu yana 5 Nisan 2024'e kadar 20 milyon 419 bin 448 yolcu taşındı." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattında hizmet vermeye başlayan YHT işletmeciliğinin şu an 11 ilde yolcu taşıdığını bildirdi.
Son 22 yılda demir yollarında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin dünyada yüksek hızlı trene sahip olan 8. ülke olduğuna dikkati çekti.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla bağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Özellikle hızlı tren altyapımızla Türkiye dünyanın en iyi demir yolu altyapılarından birine sahip oldu. 13 Mart 2009'da Eskişehir-Ankara hattıyla ülkemizde ilk YHT ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan YHT işletmeciliği, Ankara- İstanbul, Ankara- Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya- Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas-Ankara güzergahlarında devam ediyor. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, yüzde 54'üne bağlantılı olarak ulaşıyor."
"Seyahat süresini 1 saat 25 dakikaya düşürdük"
Hızlı tren hatlarının vatandaşlara tarafından hızının yanı sıra konforu nedeniyle de tercih edildiğini belirten Uraloğlu, "Hızlı tren hatlarımız doğrudan ulaştığı şehirlere rahat, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor. YHT'ler ile otobüs bağlantısıyla Bursa, Antalya, Manavgat, Alanya, Adana ve Mersin'e kombine taşımacılık yapılıyor." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattının ilk hizmete giren YHT olması nedeniyle Türkiye'nin "gözbebeği" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Hizmete alındığında Ankara-Eskişehir arası kara yolu ile yaklaşık 4 saat sürüyordu. Bu seyahat süresini 1 saat 25 dakikaya düşürdük. Halen Ankara-Eskişehir arasında 2+2 olmak üzere günde karşılıklı 4 sefer yapıyoruz. Aynı zamanda Ankara-İstanbul YHT'ler de bu hatta hizmet veriyor. Ankara-Eskişehir hattında açılışından bu yana 5 Nisan 2024 tarihine kadar 20 milyon 419 bin 448 yolcu taşındı. Sadece geçen yıl taşınan yolcu sayısı 641 bin 657'e ulaştı. 2023'te her Ankara-Eskişehir YHT, ortalama 1758 yolcu taşıdı. 2024'te ise 5 Nisan'a kadar toplam yolcu sayısı 78 bin 575'e ulaştı ve her Ankara-Eskişehir YHT ortalama 1455 yolcu taşıdı. Bu rakamlar vatandaşlarımızın konforu için ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtıdır."
"Vatandaşımız bu konfordan ve bu hızdan memnun kaldı"
Uraloğlu, hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan YHT'lerin yaptığı her seferin neredeyse tam dolu olarak hareket ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Her gün yaklaşık 35-40 bin kişi YHT konforuyla seyahat ediyor. YHT artı otobüs ya da YHT artı tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılıklarımız bile önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor. Bu nedenle YHT hatları yüksek oranda tercih ediliyor. Vatandaşımız bu konfordan ve hızdan memnun kaldı. Çünkü YHT hatlarıyla seyahat etmek şehir içinde seyahat etmekten daha hızlı ve konforlu hale geldi."
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