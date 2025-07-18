Ankara'ya Serbest Bölge Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ankara'ya Serbest Bölge Çağrısı

18.07.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Baran, Ankara'ya serbest bölge kurulmasının stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya "serbest bölge" kurulması çağrısını yineleyerek, "Ankara'nın serbest bölgeye kavuşması, Anadolu için stratejik bir adım" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklama ile Ankara'ya "serbest bölge" kurulması çağrısını yineledi. Ankara'ya bir serbest bölge kurulmasının üretim, yatırım, ticaret açısından bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çeken Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak Başkentimize serbest bölge kurulması çağrımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Ankara, gerek coğrafi, gerek lojistik, gerekse sektörel ve beşeri sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda. En yakın serbest bölgeye 330 kilometre mesafesi bulunan Ankara'nın bir serbest bölgeye kavuşması, tüm Anadolu için stratejik bir adım olur, Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur" dedi.

" Teknoloji, sanayi ve hizmet altyapısında güçlüyüz"

Ankara'nın savunma sanayiinden medikal teknolojilere, makine ve otomasyon sistemlerinden yazılım ve bilişime kadar güçlü bir sektörel altyapıya sahip olduğunu ifade eden Baran, "Ankara yaklaşık 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci sırada yer alırken, Gayrisafi Yurt İçi Hasılamıza sağladığı 2,5 trilyonluk katkı ve yüzde 9,6 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Üniversiteleriyle, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, ar-ge, teknoloji geliştirme ve tasarım merkezleriyle, yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik dönüşümün de öncüsü durumundayız. Serbest bölge şehrimizde savunma sanayi, uzay ve havacılık, mobilya, makine, elektronik, işlenmiş gıda, tarım aleti ve makineleri alanlarında yabancı yatırım ve teknoloji transferlerini hızlandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

"Liman şehri olmasa da karayolu ve demir yolu ağının ortasında"

Ankara'da serbest bölge kurulması konusu gündeme geldiğinde "limanı olmamasının" gerekçe gösterilebildiğini kaydeden Baran, " Türkiye'de limanı olmadığı halde üç ilimizde serbest bölge bulunuyor. Ankara liman şehri olmasa da İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Yozgat'a, Sivas'a Yüksek Hızlı Tren'le ulaşılabilen, Türkiye'nin dört bir yanına hem demiryolu hem de karayolu ile bağlantıları bulunan, dünya standartlarında hizmet sunan Esenboğa Havalimanı'na sahip bir şehir" diye konuştu.

Baran, Başkent'e kurulacak serbest bölgenin küresel tedarik zincirleri ile lojistik ağların bir parçası olarak şehrin stratejik konumunu güçlendireceğini ifade etti.

"Ankara'mız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez"

Baran, Ankara'nın gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleri ile üretim hacmi kadar katma değeri yüksek ürünler üreten bir şehir olduğuna da dikkat çekerek, "Ankara'mız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez. Ankara'da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracak, yatırımcıların şehre ilgisini artıracaktır" dedi.

Baran, Başkent'e serbest bölge kurulmasının kentteki istihdam oranını da yükselteceğine dikkat çekerek, "Yaklaşık 350 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü şehrimizde gençlerimiz serbest bölgenin artıracağı iş hacmi ile yeni iş imkanları bulabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Teknoloji, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'ya Serbest Bölge Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:19:17. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'ya Serbest Bölge Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.