Ankara'ya Serbest Bölge Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya "serbest bölge" kurulması çağrısını yineleyerek, "Ankara'nın serbest bölgeye kavuşması, Anadolu için stratejik bir adım" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklama ile Ankara'ya "serbest bölge" kurulması çağrısını yineledi. Ankara'ya bir serbest bölge kurulmasının üretim, yatırım, ticaret açısından bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çeken Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak Başkentimize serbest bölge kurulması çağrımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Ankara, gerek coğrafi, gerek lojistik, gerekse sektörel ve beşeri sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda. En yakın serbest bölgeye 330 kilometre mesafesi bulunan Ankara'nın bir serbest bölgeye kavuşması, tüm Anadolu için stratejik bir adım olur, Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur" dedi.

" Teknoloji, sanayi ve hizmet altyapısında güçlüyüz"

Ankara'nın savunma sanayiinden medikal teknolojilere, makine ve otomasyon sistemlerinden yazılım ve bilişime kadar güçlü bir sektörel altyapıya sahip olduğunu ifade eden Baran, "Ankara yaklaşık 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci sırada yer alırken, Gayrisafi Yurt İçi Hasılamıza sağladığı 2,5 trilyonluk katkı ve yüzde 9,6 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Üniversiteleriyle, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, ar-ge, teknoloji geliştirme ve tasarım merkezleriyle, yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik dönüşümün de öncüsü durumundayız. Serbest bölge şehrimizde savunma sanayi, uzay ve havacılık, mobilya, makine, elektronik, işlenmiş gıda, tarım aleti ve makineleri alanlarında yabancı yatırım ve teknoloji transferlerini hızlandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

"Liman şehri olmasa da karayolu ve demir yolu ağının ortasında"

Ankara'da serbest bölge kurulması konusu gündeme geldiğinde "limanı olmamasının" gerekçe gösterilebildiğini kaydeden Baran, " Türkiye'de limanı olmadığı halde üç ilimizde serbest bölge bulunuyor. Ankara liman şehri olmasa da İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Yozgat'a, Sivas'a Yüksek Hızlı Tren'le ulaşılabilen, Türkiye'nin dört bir yanına hem demiryolu hem de karayolu ile bağlantıları bulunan, dünya standartlarında hizmet sunan Esenboğa Havalimanı'na sahip bir şehir" diye konuştu.

Baran, Başkent'e kurulacak serbest bölgenin küresel tedarik zincirleri ile lojistik ağların bir parçası olarak şehrin stratejik konumunu güçlendireceğini ifade etti.

"Ankara'mız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez"

Baran, Ankara'nın gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleri ile üretim hacmi kadar katma değeri yüksek ürünler üreten bir şehir olduğuna da dikkat çekerek, "Ankara'mız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez. Ankara'da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracak, yatırımcıların şehre ilgisini artıracaktır" dedi.

Baran, Başkent'e serbest bölge kurulmasının kentteki istihdam oranını da yükselteceğine dikkat çekerek, "Yaklaşık 350 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü şehrimizde gençlerimiz serbest bölgenin artıracağı iş hacmi ile yeni iş imkanları bulabilir" diye konuştu. - ANKARA