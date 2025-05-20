Anneler Günü'nde En Çok Tercih Edilen Hediye: Akıllı Telefon

MediaMarkt Türkiye, Anneler Günü'ne özel düzenlediği kampanyanın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde anneler için en çok tercih edilen hediye akıllı telefon oldu. Akıllı telefonu, şarjlı dikey süpürge, akıllı saat ve kablosuz kulaklık takip etti.

MediaMarkt Türkiye verilerine göre, il ve adet bazında da akıllı telefon bir numaralı hediye oldu. Adana, Mersin, Konya, Denizli, Kocaeli, Samsun ve Trabzon'da annelere en çok şarjlı dikey süpürge alınırken, Van'da akıllı saat, Muğla'da ise kablosuz kulaklık tercih edildi.

Türkiye genelindeki MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasından derlenen verilere göre, akıllı telefon, şarjlı dikey süpürge, akıllı saat ve kablosuz kulaklık, teknoloji alışverişlerinin en çok ilgili gören ürünleri arasında yer alıyor. Bu ürünler özellikle kampanya zamanlarında yoğun talep görüyor.