Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri ile Enerji Tüketiminin Yüzde 39\'unu Karşılıyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji alanındaki politika ve stratejilerini hayata geçirmeye devam ediyor. Enerjinin günümüzdeki öneminden hareketle yenilenebilir enerji kaynaklarına önem ve öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın güneş enerjisi potansiyelini değerlendirerek enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39.59'unu Güneş Enerji Santrallerinden (GES) sağlıyor. Türkiye'de kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1,32 MWp kurulu güce sahip çatı tipi GES ve 5.24 MWp kurulu güce sahip arazi GES'e sahip bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırıyor. GES yatırımlarına öncelik ve önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019'dan bu yana 7 adet olan güneş enerji santrallerine 10 yeni güneş enerji santrali daha ekleyerek GES sayısını 17'ye çıkardı. Yeni GES yatırımları ile birlikte kurulu gücü 9,49 MW'a ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39,59'unu Güneş Enerji Santralleri ile karşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu sayede 34 milyon 650 bin TL ekonomik katkı sağlıyor.

"Çatı Tipi GES'lerin sayısı artacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Dağbeli/ Döşemealtı bölgesinde toplam 7 adet arazi tipi GES, Döşemealtı Çıplaklı Engelli Rehabilitasyon Merkezi Çatısı, Fatih İstasyonu Tramvay Atölye Binası Çatısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Çatısında olmak üzere toplam 10 adet GES Santrali bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni GES yatırımları ile temiz enerji üretim kapasitesini artırmayı da hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası çatısına 120 kWe ve Manavgat Toptancı Hali çatısına 539 kWe kurulu gücünde çatı GES tesislerinin 2024-2025 yılları içerisinde yapılması planlanıyor. Ayrıca Alanya, Demre, Kumluca, Finike ve Kaş Toptancı Halleri ile Hayvan Barınağı çatılarına ve Elmalı'da arazi olmak üzere GES yapılmasına ilişkin fizibilite çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA