Antalya\'da 6. Tarım Teknolojileri Fuarı

Antalya, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde 6. Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı'na (Anfaş Fresh Antalya) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, yaş sebze ve meyve sektörünün küresel oyuncularını bir araya getirecek. Proje Müdürü Buse Özbilek liderliğinde yürütülen organizasyon, uluslararası alanda ilgi görüyor. Şu ana kadar 50 ülkeden ziyaretçi ve 200'den fazla katılımcının fuara katılması beklenirken, fuar alanının yüzde 85'i dolmuş durumda.

Buse Özbilek ve ekibi, son 5 ayda dünyanın çeşitli ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerle fuarın uluslararası prestijine önemli katkılar sağladı. Özbilek ayrıca, birçok ülkede yaptığı partnerlik sözleşmeleri ile fuarın temsilcilik çemberini daha da genişletti. Katılımcı firmalar, tarımın başkenti olarak anılan Antalya'da olmaktan duyacakları memnuniyeti dile getirirken, kentin Türkiye'nin en verimli tarım ve turizm bölgelerinden biri olması, fuara katılım kararlarında en büyük etken olarak öne çıkıyor.

"Antalya'nın tarım potansiyeli öne Çıkıyor"

Proje Müdürü Buse Özbilek, Antalya'nın iklim ve coğrafi konumu sayesinde tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için eşsiz bir bölge olduğunu vurguladı. Özbilek, "Antalya, özellikle sebze ve meyve üretimi açısından büyük bir öneme sahip. İl genelinde sebze üretimi, kapladığı alan bakımından hububat ve meyveden sonra gelirken, üretim değeri açısından ilk sırada yer alıyor. 1999 verilerine göre, Antalya'da 362.986 dekar alanda sebze ekimi yapılmış ve 2.566.715 ton sebze üretilmiştir. Örtüaltı sebze yetiştiriciliği ön planda olsa da, yayla ve geçit bölgelerinde açık tarla sebze üretimi de yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Anfaş Fresh Antalya, sebze ve meyve üretiminden arıcılığa, ambalajdan lojistiğe kadar tarım sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirerek yenilikçi teknolojilerin ve iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyor. Fuar, Antalya'nın tarım potansiyelini dünya sahnesine taşıyarak sektöre yeni fırsatlar sunacak.

Fuarda ayrıca, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) organizasyonu ile Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Çekya, Gürcistan, Hollanda, İtalya, Katar, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Uganda, Ukrayna ve Ürdün ülkelerine yönelik düzenlenecek sektörel alım heyeti programı da gerçekleştirilecek. - ANTALYA