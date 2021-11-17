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Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor - Son Dakika

Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor

17.11.2021 10:23
Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor

Emlakjet, acil nakde ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahiplerine yönelik sunduğu çözümü 'jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti'ni İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ve Antalya'da da hayata geçirdi.

Emlakjet, acil nakde ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahiplerine yönelik sunduğu çözümü 'jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti'ni İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ve Antalya'da da hayata geçirdi. Dört büyük ilde hizmet veren Jetsat, 5 iş günü içerisinde kolay ve güvenli ev satışına imkan sağlıyor.

Fiyatların yükselmeye devam ettiği, finansal teşviğin yüksek olmadığı dönemlerde hızlı nakit ihtiyacı olanlar için Jetsat önemli bir fırsat olacak. Yeni bir konut almak için mevcut mülkünü satıp acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar artık, Türkiye'nin gayrimenkulde işlem hacmi bakımında en büyük 4. ili Antalya'da, Türkiye'deki tek hızlı konut alım hizmeti Jetsat'tan faydalanabilecek.

Emlakjet Jetsat hizmeti ile Antalya'da bulunan evini satmak isteyen son kullanıcılar, Emlakjet internet sitesinde bulunan Jetsat başvuru sayfasına ana sayfadan ulaşıp konut bilgilerini ilettikten sonra, 48 saat içinde teklifi alabiliyor. Emlakjet tarafından verilen teklifi kabul ettiği takdirde kullanıcılar, ev satışını toplam 5 günde gerçekleştiriyor. Yeni bir konut almak veya yatırım yapmak için mevcut mülkünü satıp acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ve Antalya'da da Türkiye'deki tek çevrimiçi hızlı konut alım hizmeti Jetsat'tan faydalanabilecek. Emlakjet'in Jetsat hizmetinden sadece bireysel olarak evini satmak isteyenler değil, aynı zamanda Emlakjet'in binlerce emlak danışmanı da portföyleri için teklif alabiliyor.

"Antalya'da en çok Muratpaşa'da konut aranıyor"

Emlakjet verilerine göre Antalya'da en çok konut aranan ilçe Muratpaşa oldu. Bunu sırasıyla Alanya, Kepez, Manavgat ve Konyaaltı ilçeleri takip ediyor.

"Antalya rekor konut fiyatı artışı ile dikkat çekiyor"

Jetsat'ın İzmir ve Antalya'da da hizmete girmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, Antalya'nın son yıllarda gayrimenkul piyasasındakini yükselişini vurgulayarak, "Yabancı yatırımcının ilgisini çeken ve doğal güzellikleriyle her zaman gözde tatil beldeleri arasında yer alan en önemli büyük şehirlerden olan Antalya, TÜİK verilerine göre konut satışlarında 4. sırada yer alıyor. Antalya ayrıca, 2021 yılında diğer iller arasında rekor konut fiyatı artışı ile dikkat çekiyor. Bazı aylarda yıllık yüzde 60'ın üzerinde satılık konut fiyat artışı gözlemlenen Antalya'da Emlakjet.com verilerine göre Ekim 2021'de geçen yıla göre ortalama yüzde 47 fiyat artışı, kiralıkta ise yüzde 94 fiyat artışı görüldü. İzmir ve Antalya şehirleri Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe yükselen yıldızları. Bu nedenle Jetsat'ı İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en büyük şehirlerinin ardından İzmir ve Antalya'da da hizmete sunduk" dedi.

Jetsat'ın yeni birçok il ile büyümeye devam edeceğini belirten İdikat, "Fiyatların yükselmeye devam ettiği, finansal teşviğin yüksek olmadığı dönemlerde hızlı nakit ihtiyacı olanlar için Jetsat önemli bir fırsat olacak. Jetsat ile yapılan işlemlerde, iş ortağımız üye ofisler aracılığıyla işlem yaparak üye ofislerimize de kazanç sağlıyoruz. Son kullanıcının acil nakit ihtiyacını çözerek, üye ofislerin işlem hacmini arttırarak gayrimenkul sektöründe önemli bir değer oluşturmasına öncü oluyoruz" diye konuştu.

"Jetsat ile kolay, hızlı ve güvenilir ev satışı"

Jetsat hizmetine emlakjet internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Acil olarak satışı yapılması istenen evin bilgilerinin Jetsat üzerinden girilmesi durumunda gayrimenkulün bilgileri Emlakjet ekibine iletiliyor. Jetsat tarafından talep edilen bilgilerin sisteme girişi tamamlandıktan sonra maksimum 48 saat içerisinde satış yapmak isteyen emlak ev sahibine teklif gönderiliyor. Satış yapmak isteyen ev sahibinin teklifi kabul etmesinin ardından Jetsat ekibi evi ziyaret ediyor, bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek rapor hazırlıyor. Sonraki süreçte SPK lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından gayrimenkulün satışında herhangi bir engel olup olmadığı tespit edilmesi ve teklifin satışı gerçekleştirecek ev sahibi tarafından uygun görülmesi durumunda, satın alma işlemleri Jetsat tarafından tamamlanıyor ve ödeme satışı gerçekleştiren ev sahibinin banka hesabına aynı gün içinde eft, havale ya da bloke çek yöntemi ile yapılıyor. Üstelik tüm işlemler sadece beş iş günü içerisinde tamamlanıyor.

Jetsat hizmeti kapsamında teklif verilen evlerin; krediye uygun olması ve evin değeri 150 bin TL ve 1 milyon TL arasında olması gibi belli kriterlere uygun olması gerekiyor. Bu kriterlerin hepsine Emlakjet Jetsat sayfasından ulaşılabiliyor. - ANTALYA

Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor
Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor

Antalya, İzmir, konut, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya'da ev satma süresi 5 güne iniyor - Son Dakika
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