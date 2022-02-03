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Antalya'da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla çalışan bulamıyor - Son Dakika

Antalya'da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla çalışan bulamıyor

03.02.2022 11:57

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, aylardır 7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını belirterek, şoför ihtiyaçları olduğunu belirtti. Arslan, "İşsizlik var deniliyor ama biz aylardır sürekli basına şoför talebimiz olduğunu iletiyoruz. 240 TL yevmiye veriyoruz. 7 bin TL maaş veriyoruz. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. İş sıkıntısı yok" açıklamalarında bulundu.

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu. Akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandıklarını belirten Arslan, "Ocak ayına baktığımız zaman araçlarımız gün içerisinde ortalama 32 bin TL'lik bir yakıt kullanmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ise hesabımıza 36 bin TL para yatırılmış. Bu para ile biz ancak yakıtımızı alıyoruz. Şoförlerimize 7 bin TL maaş veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bize destek sağladı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ama destekler yetersiz kaldı. 200 esnafımız araçlarını evin önüne çekti. Gelir ve giderlerimizi karşılayamadığımızdan ötürü araçlarımızı önümüzdeki hafta itibariyle çalıştıramayacağız" sözlerine yer verdi.

Antalya'da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla eleman bulamıyor

"MAZOT DESTEĞİNİN TEKRAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Taleplerinin İstanbul modeli destek olduğunu belirten Arslan, "Taşıyanın da taşınanın da memnun olduğu bir sistem. Kilometre üzerinden destek aldığımız taktirde hem biz hem de taşınan mutlu olacak. Toplu taşımaya huzur gelmiş olacak. Otobüs başı bizim 1 aylık maliyetimiz 70 bin TL. Pazartesi günü meclis var. İnşallah belediye başkanımız her zaman olduğu gibi yine bizim yanımızda olacaktır. 15 Ocak'ta sona eren mazot desteğinin tekrar verilmesini istiyoruz" dedi.

YOLCU SAYISI YÜZDE 50 AZALDI

Pandemi öncesi ve şu anki yolcu sayısını değerlendiren Arslan, "Biz pandemi olmadan önce 350 bin yolcu taşıyorduk. Bugün 160 bin yolcu taşıyoruz. 200 bin yolcu kayıp. Biz bunu toplu taşımaya kazandırırsak bu desteklere ihtiyacımız yok. Gelirlerimizin artması ile birlikte toplu taşımaya zam da yapılmaz. Antalya trafiğinin rahatlatılması lazım. İstanbul'daki gibi otobüslerin yolları olmalıdır. Bulvarlar üzerinde 3 şeritli yolun 1 şeridi toplu taşımaya ayrılmalıdır. Yol kenarı park yoğunluğuna önlem alınmalıdır. Belirli caddelerde toplu taşımanın yolu olmalıdır. Bunlar yapılırsa kazanan Antalya olacaktır" dedi.

Antalya'da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla eleman bulamıyor

"CİDDİ ANLAMDA ŞOFÖR İHTİYACIMIZ VAR"

Son zamanlarda yaşadıkları eleman sıkıntısına da değinen Aslan, "İşsizlik var deniliyor ama biz aylardır sürekli basına şoför talebimiz olduğunu iletiyoruz. E sınıfı ehliyeti olan, 12 metre aracı kullanabilecek kapasitesi olan, bütün arkadaşlarımızı odamıza davet ediyoruz. Sözümüzün arkasında duruyoruz. Ciddi anlamda şoför ihtiyacımız var. Biz şuanda araçlarımız 25-26 gün çalışıyor. 240 TL yevmiye veriyoruz. 7 bin TL maaş veriyoruz. Çalışma arkadaşı arıyoruz. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. İş sıkıntısı yok. Türkiye'de baktığımız zaman 7 bin TL'ye çalışabilecek özel sektörde bir iş de yok. Şoförlerimiz günlük 200 kilometre yol gidiyorlar. Araçlarımız ortalama günde 4 sefer yapıyor. Bir hat 2 saat sürüyor. Arabanın üzerinde çalıştığı saat 8 saati de geçmiyor. Şuanda 489 tane özel halk otobüsü, belediyemize ait ise 191 tane aracı var" sözlerine yer verdi.

YORUMLAR (3)
  • Selçuk Köken: o kadar çok veriyorsun şaşırdık sizin kazancınız kat kat katlarken ve vergi kaçırırken 7000 Tl Harbiden çok. birde adamlar az çalışıyorlar nerede ise 24 saat çalıştırıyorsunuz. varya hepiniz allah belasını versin Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Murat Önoğlu: Sabahtan akşama kadar direksiyon başında otursun 7000 tl alsın. 10.000 yap çalışacak adam bak nasıl buluyorsun Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Esnaf Odası, Türk Lirası, İşsizlik, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla çalışan bulamıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya'da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla çalışan bulamıyor - Son Dakika
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