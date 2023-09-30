Seyyar satıcılar, kaldırımı kendi malları gibi 17 bin 500 liraya kiraya veriyor

Antalya'da pazarcı esnafı ve yayalar, semt pazarlarının çevresindeki kaldırımlara seyyar tezgah açanlardan şikayetçi. Kaldırımları kendi aralarında bölüşen seyyar satıcılar, tezgahı binlerce liraya birbirlerine devrediyor. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, "Kaldırımı 17 bin 500 liraya devretmiş. Sanki tapulu yerini satıyor" dedi.

Turizm kenti Antalya'da semt pazarlarının çevresinde kurulan seyyar tezgahlar hem vatandaştan hem de pazarcı esnafından şikayet alıyor. Pazarcı esnafı vergi vermeyen, küçük bir tezgahta satış yapan seyyar satıcıların gelirlerini düşürdüğünden dert yanarken vatandaş ise çoğunlukla kaldırıma kurulan seyyar tezgahlar nedeniyle yaşanan kaldırım işgalinden dertli. Kentin en büyük merkez ilçelerinden Muratpaşa'da çarşamba günleri kurulan kapalı pazar, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İki katlı pazarın birinci katında sebze ve meyve, ikinci katında kıyafet satılıyor.

KALDIRIMI BİR BAŞKASINA BİNLERCE LİRAYA KİRAYA VERDİ

Pazarın bulunduğu bölgede hastane, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yaya ve araç trafiğinin de oluşturduğu yoğunluk nedeniyle seyyar alışverişe ilgi gün geçtikçe daha da artıyor. İlgiyi gören seyyar satıcılar da semt pazarının çevresindeki kaldırımları mesken tutuyor. Burada kimi zaman tezgah açan, kimi zaman kaldırıma serdikleri kıyafet ile sebze, meyveyi satmaya çalışan seyyar satıcılar, kaldırımları da kendi aralarında bölüşmüş durumda. Bir seyyar satıcının tezgah açtığı kaldırıma bir başkası açamıyor, açmak isterse de ancak o kişiden devralabiliyor. Antalya Semt Pazarcılar Odası'nın tam karşısındaki kaldırımı daha önceleri kullanan bir seyyar satıcının geçen hafta bir başka seyyar satıcıya kaldırımı 17 bin 500 liraya devrettiğini anlatan Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, pazarcı esnafının şikayetlerinin önüne geçemediklerini söyledi.

"KALDIRIMI BİRBİRİNE SATIYORLAR"

Esnafla seyyar satıcıların zaman zaman karşı karşıya geldiğini, istenmeyecek olayların kıyısından döndüklerini kaydeden Bucak, pazarcı esnafının çözüm beklediğini söyledi. Günde 5 merkez ilçede 110 semt pazarının açıldığını belirten Bucak, "4 bin 500 esnafımız var. Bir o kadar da dışarıda seyyar satış yapan kayıtsız var. Kayıt dışı satış yapıyorlar, en büyük sıkıntımız bu. Kayıt dışı olanlar vergi vermiyor. Duyunca çok güldüm, odamızın hemen karşısındaki kaldırıma bir seyyar başka bir seyyar satıcıya kaldırımı 17 bin 500 liraya devretmiş. Sanki tapulu yerini satıyor. Kaldırımı birbirlerine satıyorlar. Kendi aralarında da tahsis etmişler" dedi.

Başkan Bucak, seyyar satıcılar arasında pazarcı esnafı olmak isteyenlere boş yerlerden kiralama yapmaları için yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.

SATIŞ İÇİN MESAİ SONU BEKLENİYOR

Saat 20.00 sıralarında kapanan pazarın çevresindeki kaldırımlarda seyyar satış yapmanın da bazı kuralları var. Zabıta ekiplerinin müdahale etmemesi için seyyar satıcılar mesainin bitmesini, yani saat 17.00'yi bekliyor. Sabah erken saatlerde kaldırım kenarlarına park ettikleri araçlardan çıkardıkları çoğunlukla da 2'nci el olan kıyafet, ayakkabı ve çanta gibi ürünleri kaldırıma seren seyyar satıcılar, hava kararana kadar satış yapmaya çalıyor. Kaldırımda yıllardır seyyar satış yapan Hilmi Paydaş, pazar yerinde satış yapmak için istenen ücretin çok yüksek olduğunu söyledi. Henüz tezgah açmadığını, saatin 17.00 olmasını beklediğini belirten Paydaş, 'Biz 2'nci el satıyoruz. Yer parası günlük 900 lira isteniyor. Biz burada günlük 100-150 lira kazanıyoruz. Ekmek parası ancak kalıyor, o istenen ücreti ödemem mümkün değil. 2'nci el kıyafet satıyorum. Zabıta satmayın diyor, 17.00'ye kadar bekliyoruz" diye konuştu.

ESNAFIN KAYBI EN AZ YÜZDE 50

Semt pazarında yıllardır sebze ve meyve satışı yaptığını belirten Nurettin Çelik de 20 yıldır çocuklarıyla birlikte pazar esnaflığından geçindiğini söyledi. Vergi verdiklerini, her türlü işlemlerinin kayıtlı olduğunu belirten Çelik, 'Bize çok engel oluyor seyyar satıcılar. En az yüzde 50 işimize engel oluyorlar. Bize çok haksızlık oluyor" dedi.