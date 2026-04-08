Antalya Havalimanı'nda 3 Milyon Yolcu

08.04.2026 16:49
2026 yılının ilk üç ayında Antalya Havalimanı'nda 3.1 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.

ANTALYA Havalimanı'nda yılın üç aylık döneminde 3 milyon 138 bin 499 yolcu trafiği gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 501 bin 841, dış hat yolcu trafiği 687 bin 568 oldu. Böylece martta toplam 1 milyon 189 bin 409 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 962, dış hatlarda 5 bin 197 olmak üzere 9 bin 159'a ulaştı. Mart ayında kargo, posta ve bagaj olmak üzere yük trafiği ise toplamda 13 bin 592 ton oldu.

Açıklamaya göre, 2026 yılı Ocak-Mart sonu itibarıyla yılın ilk üç aylık döneminde Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyon 138 bin 499 kişi olurken, uçak trafiği 23 bin 797 olarak gerçekleşti. Kargo, posta ve bagaj trafiği şeklindeki yük trafiği toplamı da 35 bin 287 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

