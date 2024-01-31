Antalya Ticaret Borsası Başkanı: 2024 yılı mevcudu koruma yılı olacak

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "İş dünyamız için 2024 yılı, mevcudu koruma yılı olarak nitelendirilebilir. Üyelerimiz, sektörümüz, kentimiz ve nihai olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı. Üyelerin, yönetimin 2023 yılı ve Ocak ayı çalışmasıyla ilgili bilgilendirildiği Meclis'te ATB Başkanı Ali Çandır, tarım, ekonomi ve kente ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askerlerin şehit edilmesinden duyduğu üzüntülü dile getirip terörü lanetleyen Çandır, "Şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve acılı ailelerine sabırlar, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terörü besleyenleri ve terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyorum" dedi. Çandır, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında ödül almaya hak kazanan gazetecileri kutladı.

2024 yılına, tüketici enflasyonunda yüzde 64,77, yurt içi üretici enflasyonunda yüzde 44,22, yurt dışı üretici enflasyonunda yüzde 58,40 ve tarım ürünleri üretici enflasyonunda yüzde 52,66 oranlarında bir artışla girildiğini kaydeden Çandır, "Kasım ayı göstergelerine göre tarımsal girdi enflasyonu ise yüzde 38,82 olarak gerçekleşti. 2023 yılında seçimlerin ardından başlayan yeni ekonomi yönetimiyle, bütçe açığını azaltma ve para politikasını sıkılaştırma dönemine girdik. Kredi maliyetlerinin yükseldiği ve erişimin zorlaştığı, vergi yükünün arttığı, ücret artışlarının yaşandığı, kur baskısı altında ihracat yaptığımız ve dış ticaret açığının 106 milyar TL olduğu bir yılı geride bıraktık" değerlendirmesinde bulundu.

Biriken zorluklarla karşı karşıyayız

2024 yılına yüzde 58,46 oranında yeniden değerleme, yüzde 50 maaş artışı ve personel maliyeti artışlarıyla başlandığında dikkat çeken Çandır, "İş dünyası olarak bu artışlar ve biriken zorluklarla karşı karşıyayız. Maliyet artışları ve kamunun sıkılaşması, fiyat düzenlemeleri ve piyasa kontrolü altında faaliyet gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda talep düşüşü ve artan rekabetle mücadele ederken, önümüzdeki dönemdeki belirsizliklerin ve risklerin farkındayız. Bu zorlu şartlarda üretim yapan, katma değer oluşturan, istihdam sağlayan, ihracat yapan, büyüyen ve Ar-Ge'ye önem veren tüm girişimcilere teşekkür ediyorum. Tarım sektörü gibi, belirsizliklere ve risklere en açık, iklim ve doğaya bağlı bir sektörde gerçekleştirenlere ise ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2024 yılı mevcudu koruma yılı olacak"

Davos Ekonomik Forumu'nda küresel ekonomi için güvenlik, belirsizlik ve sürdürülebilirlik konularının öne çıktığını hatırlatan Çandır, "Ülkemizde de durum farklı değildir. Güvenlik, belirsizlik ve para politikasının öne çıktığı, enflasyon, döviz kuru ve faiz ile mücadele içinde sürdürülebilir büyüme arzusu ön plandadır. İş dünyamız için 2024 yılı, mevcudu koruma yılı olarak nitelendirilebilir" dedi.

Komite üyelerinin ortak sesi; tarım toprakları korunmalı

Birleştirilmiş meslek komitesi toplantısında ekonomi, tarım ve Antalya'nın gündeme geldiğini anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdi. Komite üyelerinin Antalya'nın trafik ve altyapı problemleri, artan imar rantı ve inşaat baskısının iş hayatı ve tarım sektörüne olan etkileri ile EXPO2016 alanının kente kazandırılması konularını gündeme getirdiğini kaydeden Çandır, şunları söyledi:

"Komite üyeleri, Muratpaşa Kırcami, Aksu Altıntaş ve Kepez Altınova mahallelerinde yaşanan şehirleşme ve nüfus artışıyla birlikte özellikle elektrik başta olmak üzere altyapı sorunlarına vurgu yaptılar. Yaz aylarında yaşanan güç aşımı nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin işlerine olan olumsuz etkilerini gündeme getirdiler. Trafikle ilgili olarak; şehir içi raylı sistem ağının genişletilmesi, toplu taşıma imkanlarının artırılması ve kolaylaştırılması, trafik ışıklarının akıllı sistemlerle donatılması ve belirli saatlerde trafik polisi desteğinin artırılması gibi önerilerde bulundular. Ayrıca alışveriş merkezlerinin kent merkezinde yoğunlaşmasının şehircilik açısından önemli bir sorun olduğuna değindiler. Çalışma kampına katılan komite üyelerimizin tamamı, tarım topraklarının mutlaka korunması gerektiğini vurguladı. Üyelerimiz, artan imar rantı ve inşaat baskısı nedeniyle tarım topraklarının kaybının yol açtığı sorunlara dikkat çekti. Antalya'ya sadece turizm penceresinden bakmanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ettiler."

Yol yapımına bilimsel yaklaşılmalı

Batı çevre yoluyla ilgili tartışmalara değinen Başkan Çandır, yol yapımına kimsenin karşı çıkmadığını ancak imar sorunu ve inşaat baskısıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu. Çandır şunları söyledi:

"Öncelikle, medeniyet olarak adlandırılan yol yapımına karşı çıkan kimsenin olmadığını düşünüyorum. Aksine, ticaretimiz açısından olumlu bir etkisi olacaktır. Ancak, attığımız adımların sonuçlarını düşünerek hareket etmeliyiz. Ekonomimizin temeli, bize Allah tarafından bahşedilen bu nadide topraklardır. Bu durum tarım ve turizm için de geçerlidir. Bu nedenle, yeni bir yolun bu bölgeden geçmesinin ciddi düzeyde imar sorunu oluşturacağını ve özellikle sektörümüzde ciddi bir inşaat baskısıyla karşılaşabileceğimizi bilmeliyiz. Bu durumu yaşamış olanlar olarak, mevcut bir yola sahip güzergahla ilgili yeni bir yolun gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların sonuçlarına dayanarak karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani, attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değip değmediğini iyi analiz etmeliyiz. Bu fırsatla, tarımın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekolojik açıdan da önemli bir sektör olduğunu vurgulamak isterim."

"Ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceğiz"

Komite üyelerinin sektörleriyle ilgili sorun ve beklentilerini dile getirdiğini aktaran Çandır, toplantıda tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar, finansal yükler, işçilik sorunları, tarımsal arazi problemleri, sektörel imaj sorunları, iklim değişikliğinin etkileri, üretimde artan zararlı ve hastalık sorunları, üretim planlaması gibi konuların ele alındığını kaydetti. Çandır, "Tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesi için girdi tedarik ve finansman portalı (GİTAP), organize lojistik merkezleri, tarıma özel bir sosyal güvenlik modeli, geniş kapsamlı elektrik ve su aboneliği sistemi, tarım meslek liseleriyle işbirliği içerisinde ara ve teknik eleman sorunun çözümü, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni nesli tarımda tutacak projeler geliştirilmesi, tarım kooperatiflerine özel eğitim programları ve diğer pek çok konuda sektörümüzü güçlendirmek için faaliyetlerimizi hızlandıracağız" diye konuştu.

Çandır, sorunların çözümü için ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceklerini vurgularken, "Üyelerimiz, sektörümüz, kentimiz ve nihai olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm faaliyetlerimizde ve projelerimizde birlikte hareket etme kültürümüzden taviz vermeden ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Tarımın sorunlarını Tarım Bakanı'na ilettik"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB yönetimiyle, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini belirten Başkan Çandır, tarımın sorunlarını gündeme getirdiklerini kaydetti. Çandır, güneş ve rüzgar enerjisinden ek gelirden tarıma özel sosyal güvenlik modeline, yaş meyve sebzenin hallerden geçmesinden tarımda maliyetlerin düşürülmesine kadar birçok konuyu Tarım Bakanı'na ilettiklerini bildirdi. Çandır, "Sağ olsun kendisi de bizi can kulağıyla dinledi. Birçok konuda not aldı, bazılarında tartıştık ve sonuç olarak umuyorum ki önümüzdeki dönemde Tarım Bakanlığından güzel haberler alacağız" dedi.

Yerel seçim mesajı

Başkan Çandır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin sevgi ve saygı içinde geçmesini arzu ettiklerini söylerken, adaylara başarılar diledi. Çandır, "Sandığa gitmek, demokratik haklarımızı kullanmak önemlidir. Herkesin kendi tercihine göre oy kullanma hakkı olduğunu hatırlatarak, seçim döneminin ardından birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etme çağrısı yapıyorum. Unutmayalım ki seçimler geçicidir, ancak birlikte hareket etme kültürümüz kalıcıdır" dedi.

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