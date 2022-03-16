Antalya turizminde "nevruz" hareketliliği başladı - Son Dakika
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Antalya turizminde "nevruz" hareketliliği başladı

16.03.2022 12:14

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kış turizminin yanı sıra nevruz bayramı dolayısıyla Antalya turizminde bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kış turizminin yanı sıra nevruz bayramı dolayısıyla Antalya turizminde bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, nevruz bayramı dolayısıyla İranlı misafirlerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

Son 2 yıldır küresel salgın nedeniyle gelemeyen İranlı turistlerin, bu sezon Antalya'ya, Van'a ve bazı bölgelere gelmeye başladıklarını dile getiren Atmaca, İranlı turistlerden umutlu olduklarını belirtti.

2022'ye çok iyi başladıklarını ve 2019 rakamlarını aşmayı planladıklarını ancak Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle bir belirsizlik yaşandığını ifade eden Atmaca, şunları söyledi:

"Şu anda devam eden bir savaş kaosu var. Bu bir an önce biterse biz de eski günleri yeniden yaşamak istiyoruz. Turizm demek barış demek. Bir an önce barışın sağlanması, insanların ölmemesi en büyük dileğimiz. Turizm gelirlerinden daha da önemlisi insan hayatı. Savaşın bir an önce bitmesi en büyük arzu ve dileğimiz. Öncelik savaşın bitmesi sonrasında turizmle ilgili konuşabiliriz. Savaş nedeniyle turizm olumsuz etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyor. Bugün yumuşama var. Umarım birkaç gün içerisinde barış sağlanır ve insanlar ölmez."

Öte yandan kentte kış turizminin devam ettiğini bildiren Atmaca, kongre ve spor turizminde hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Antalya turizminde nevruz hareketliliği başladı
Antalya turizminde nevruz hareketliliği başladı
Antalya turizminde nevruz hareketliliği başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya turizminde 'nevruz' hareketliliği başladı - Son Dakika


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