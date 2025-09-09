Antep Fıstığı Hasadı Düşük Rekolteyle Devam Ediyor

Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu devam ediyor. Ağustos ayı başlarında başlayan hasadın eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

ÜRETİCİLER TEDİRGİN

Fıstık işçileri sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelere giderek 40 dereceyi bulan sıcaklıkta 8 saat boyunca çalışıyor. İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor. Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor. Türkiye genelinde iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağış düşmediği için yaşanan verim ve rekolte kaybı zirai don etkisi ile birlikte üreticileri daha çok endişelendirdi.

"FISTIĞIN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, fıstık hasadının devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını söyledi. Yiğit, zirai don nedeniyle 3 yıl verim beklemediklerini ve fıstığın geleceğinden endişe duyduklarını söyledi. Fıstığın bir yıl verim verip bir yıl vermediğini ve bu yıl da 'yok' yılı olduğunu kaydeden Yiğit, geçen yıla oranla rekoltede yüzde 80 düşüş olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep'te boz fıstık hasadı tamamlandı. Şu anda da kırmızı ben fıstık hasatları başladı. Bu yıl fıstık için hem yok yılı hem de kuraklık ve zirai don olaylarından dolayı verim olmadı. Soğuk fıstık ağaçlarını vurdu. Soğuğun vurduğu yerde 3 yıl verim olmaz. Kuraklık da çok aşırı olumsuz etkiliyor fıstıkları. Fıstığın bu kuraklıkla geleceğinden endişe duyuyoruz. Geçen yıl fıstıkta var yılı olmasına rağmen 118 bin ton rekolte elde ettik. Bu yıl yok yılı. Bu yıl geçen yılki rekoltenin yüzde 80'i yok. 25 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var' diye konuştu.

"ÜRÜN AZ, FİYAT PAHALI'"

Cuma Yiğit, ürün azlığı nedeniyle fiyatların pahalı olduğunu belirterek, "Don olayları olmasaydı bu yıl da geçen yılki rekolteyi yakalarız diye düşünüyorduk. Çünkü sürekli yeni fidanlar dikiliyor ve hasat ediliyordu. Bu sene rekolte beklentimiz geçen yılın yüzde 20'si kadar olur. Bu sene kırmızı ben fıstık 650 liradan satılıyor. Yaş kırmızı ben fıstık ise 430 lira civarında. Çiftçi bu yıl hasat ettiği fıstıklarla işçi maliyetlerini dahi çıkartamıyor. Fıstıkta fiyatın pahalı olmasının nedeni ürünün azlığı" dedi.