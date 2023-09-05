Antep fıstığında hasat heyecanı! Tarlada kilosu 110 TL - Son Dakika

Antep fıstığında hasat heyecanı! Tarlada kilosu 110 TL

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:21

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor. Bu yıl üreticiler verimden memnun olurken, fıstığın kilosu tarlada 110 TL'den satılıyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında hasat için çalışmalar başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen çiftçiler, topladıkları Antep fıstıklarını elek yardımıyla tane haline getiriyor. 'Ben' adı verilen ürünün bir kısmı bu şekliyle satılıyor, önemli bir kısmı ise fırınlarda kavrularak üst kabuğundan ayrılıyor. "Yeşil altın" olarak bilinen fıstığın kilosu tarlada 110 TL'den satılıyor.

'Yeşil altın'da hasat başladı! Tarlada kilosu 110 TL

"ANTEP FISTIĞI DENİNCE AKLA ZAHMET GELİR, EMEK GELİR"

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Antep fıstığının üretiminin meşakkatli olduğunu söyledi. Karayılan, "Antep fıstığı deyince akla zahmet gelir, alın teri gelir, emek gelir. Bununla birlikte sevgi gelir, bereketli topraklar gelir. Hem kurusu, hem kırmızı 'ben'i olarak hem yeşil bozu olarak piyasada, sanayi sektöründe, çikolata, dondurma gibi bir çok alanda kullanılıyor." dedi.

'Yeşil altın'da hasat başladı! Tarlada kilosu 110 TL

"VERİM GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 50 İYİ"

Antep fıstığının aromasının dünyadaki diğer yerlerde üretilenlerden daha iyi olduğunu ifade eden Karayılan, "Antep fıstığının aroması, rengi çok güzeldir ve içindeki lezzetiyle dünyada bir tanedir. O yüzden Antep fıstığı ve bununla yapılan Antep baklavası meşhur. Yapılan çalışmalarda, verim olarak geçen seneye oranla yüzde 50'nin üzerindeyiz. Bir önceki yılın ise veriminin altındayız. Dolayısıyla bu yıl ortalama bir verimimiz var" diye konuştu.

'Yeşil altın'da hasat başladı! Tarlada kilosu 110 TL

"ÇOK HEYECANLIYIZ, VERİMDEN MEMNUNUZ"

Nizip ilçesine bağlı kırsal Yağmuralan Mahallesi Muhtarı Zihni Karakuş, bölgenin geçim kaynağının Antep fıstığı olduğunu anlattı.

Çiftçi Ali Karakuş da rekolteden memnun olduklarını belirterek, "Rekoltemiz iyi, fiyatlar iyi, memnunuz. Hasadı iki aşamadan oluşuyor. İlki baklavalık olarak bilinen yeşilken toplanır, bir de şimdiki gibi 'ben' olduğunda toplanır. Çikolata gibi ürünlerde kullanılır. Bu ürün bazen 15 günde de yok olabiliyor. Mesela yeşilken 15 gün içinde dolu olursa ya da güneş fazla olursa içini yakıp küçültüyor verim hemen hemen hiç olmuyor, yüzde 30'lara kadar düşüyor. Bu 15 gün bizim için çok önemli." dedi

'Yeşil altın'da hasat başladı! Tarlada kilosu 110 TL
Kaynak: AA

Gaziantep, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep fıstığında hasat heyecanı! Tarlada kilosu 110 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antep fıstığında hasat heyecanı! Tarlada kilosu 110 TL - Son Dakika
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