Ekonomi

Yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine gelen zam, sürücüleri isyan ettirdi. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan sürücüler, bu duruma tepki gösteriyorlar. Bu durum, araç sahipleri arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

Tüvtürk araç muayene ücretlerine yaklaşık %43, 93 zam geleceği söyleniyor.

- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork Muayene Ücreti: Bin 821 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkacak.

-Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Muayene Ücreti: 3 bin 544 TL olarak belirlenmiş olacak.

Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık ihalesi 10 Ocak'ta gerçekleşecek. Şartnamedeki maddelerden dolayı Tüvtürk dışında katılımcı beklenmiyor.

• En az 5 yıl araç muayene sektöründe işletici/ alt işletici olmak.

• En az 1 milyon araca muayene işlemi yapmış olmak.